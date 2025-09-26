Riesgo de lluvias intensas en Extremadura por los restos del huracán Gabrielle este fin de semana

El huracán Gabrielle, ya convertido en borrasca postropical, se aproxima a la península ibérica incidiendo plenamente durante el fin de semana y trayendo las primeras precipitaciones en forma de lluvia del otoño a Extremadura.

Así, este viernes, 26 de septiembre, Extremadura sentirá los primeros indicios de este cambio de tiempo. Se prevé un día aún con predominio de cielos soleados, aunque la nubosidad irá en aumento, con temperaturas máximas rondando los 28º de media, aunque se prevé que Badajoz alcance los 32, y una probabilidad de precipitación muy baja. Como detallan los meteorólogos, se vivirá la calma antes de la llegada de la inestabilidad.

Por su parte, este sábado, 27 de septiembre, las primeras nubes cubrirán el cielo extremeño. La borrasca se comenzará a sentirse con cielos más cubiertos y un ligero descenso de las temperaturas, con máximas que se mantendrán sobre los 27 y los 18 grados centígrados. La probabilidad de lluvia comenzará a incrementarse, especialmente durante la tarde-noche, con chubascos que podrían ser aislados y débiles, preparando el terreno para el plato fuerte del domingo.

Domingo complicado

El punto más complicado será el domingo, 28 de septiembre, día en el que la borrasca se sitúa en el suroeste peninsular. De hecho, Extremadura se encuentra en una de las zonas de mayor riesgo de precipitaciones intensas, con previsiones que apuntan a que las lluvias podrían ser localmente fuertes o muy fuertes. Se esperan acumulaciones destacadas, que en el oeste de la región podrían alcanzar valores considerables.

Con el agua, también arriba un notable descenso térmico, con los termómetros oscilando entre las 15 y 25 grados en Badajoz, y los 15 y 22 en Cáceres. El viento también cobrará protagonismo.