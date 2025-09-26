Sanidad
El SES confirma un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Mérida: ya suman 18 en Extremadura
Seis pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva,
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en un varón de 84 años perteneciente al Área de Salud de Mérida, que se encuentra ingresado en el Hospital de la capital autonómica.
Con este contagio, ya son 18 las personas que han contraído la fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en 2025, tres de ellas asintomáticas, y dos fallecidas. El día 15 de septiembre se comunicaba la primera víctima por esta causa en la región, la primera también en todo el territorio nacional, al morir un hombre de 77 años que se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva. Al día siguiente, 16 de septiembre, se conoció un segundo deceso, una mujer de 82 años que se encontraba también internada en el mismo complejo sanitario, según la información facilitada por el Servicio Extremeño de Salud (SES). En el año 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 3 fallecidos.
No se contagia entre personas
En este momento, seis pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, zona de mayor incidencia debido a la existencia de amplias áreas de regadío en la comarca, propicias para la proliferación del mosquito del género culex que provoca la enfermedad, que no se contagia entre personas.
Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas.
LAS RECOMENDACIONES DEL SES
- Mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas
- Procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.
- Tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior,
- Mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios
- Vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.
- Evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos
- Utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras
- El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.
