'Arroyo de la Luz: Tiempos de historia y herencia viva', libro que desgrana el pasado y devenir de la población cacereña

'Arroyo de la Luz: Tiempos de historia y herencia viva' es el título de una obra de investigación de los autores Francisco J. García Carrero, José Antonio Ramos Rubio y Alejo Leal Muro, un trabajo que se presentó este viernes en el teatro de Arroyo de la Luz . El proyecto ha contado con el patrocinio de la Clínica de Traumatología de Alejo Leal, mientras que las fotos de época corresponden a Martín Panadero.

La obra fue presentada por el alcalde de la localidad, Carlos Caro, que manifestó que “este tipo de libros constituyen un instrumento fundamental para la recuperación, preservación y difusión del legado histórico y cultural de un pueblo con raíces milenarias". Según la valoración que del trabajo hizo el regidor, "el rigor investigador permite ofrecer una panorámica completa de la evolución de Arroyo de la Luz desde la prehistoria hasta la actualidad: sus yacimientos arqueológicos, su papel en la Reconquista, la impronta de la Orden de Alcántara, su arquitectura religiosa y civil, y sus transformaciones sociales y económicas a lo largo de los siglos".

Caro incidió en la idea de que "estos libros suelen destacar por su riqueza etnográfica, recogiendo tradiciones populares, fiestas, leyendas, gastronomía y formas de vida que, de otro modo, correrían el riesgo de perderse. Todo ello se refuerza con elementos gráficos como fotografías antiguas, planos o ilustraciones que aportan un gran valor testimonial y emocional”.

Más de 300 páginas

Con más de 300 páginas, el libro ha sido patrocinado por Alejo Leal Muro y editado por Iberprint (Montijo). Este volumen recoge la riqueza arqueológica, histórica y artística de Arroyo de la Luz, sin dejar de lado sus tradiciones populares, costumbres y un sinfín de datos que construyen la identidad colectiva del municipio. La obra culmina con un epílogo fotográfico que recopila imágenes antiguas, fruto del trabajo de folclorista Martín Panadero Rubio, quien ha logrado preservar gráficamente la memoria de generaciones pasadas.

Arroyo posee una historia rica y profundamente enraizada en el devenir del suroeste peninsular. Su origen se remonta a la época prerromana, como evidencian los yacimientos arqueológicos hallados en su término municipal, donde se han documentado restos de asentamientos vetones y romanos, así como importantes vestigios visigodos y musulmanes.

Orden militar de Alcántara

Durante la Edad Media, Arroyo de la Luz adquirió especial relevancia al integrarse en los dominios de la Orden Militar de Alcántara, que jugó un papel clave en la repoblación y defensa del territorio tras la Reconquista. En esta época, la villa se consolidó como un núcleo agrícola y ganadero de creciente importancia, gracias a su estratégica ubicación y a la fertilidad de sus tierras.

En los siglos XVI y XVII, la localidad vivió una etapa de esplendor, que se refleja en su rico patrimonio artístico y religioso, como la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Bien de Interés Cultural, con su impresionante retablo mayor de Luis de Morales y su torre campanario de aire herreriano. También destacan numerosas casas señoriales y escudos nobiliarios que atestiguan la prosperidad de la villa en tiempos pasados.

Arroyo de la Luz también ha sido un referente de la cultura popular y la tradición extremeña. Su Semana Santa, sus fiestas patronales en honor al Cristo de los Remedios, y la tradicional Carrera el día de la Luz, que cada Lunes de Pascua llena las calles de emoción y fervor, son muestras vivas de una identidad colectiva fuertemente arraigada.

A lo largo de los siglos, Arroyo de la Luz ha sabido mantener y preservar su herencia histórica, convirtiéndose en un lugar donde el pasado sigue muy presente, y donde la historia no solo se estudia, sino que se vive y se transmite de generación en generación. Hoy es una localidad orgullosa de su pasado, abierta al futuro y comprometida con la conservación de su patrimonio cultural, histórico y humano.