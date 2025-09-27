Bautista destaca el impacto de los eventos deportivos sobre el turismo en Extremadura: "Muestran nuestra mejor imagen"

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha resaltado que Extremadura registró 2,12 millones de turistas en 2024, generando ese sector un 20% más de empleo que hace una década. Con motivo de su asistencia a la carrera del Campeonato de España de Ciclismo Gravel en Badajoz, el consejero ha puesto en valor la influencia que han tenido los eventos deportivos a la hora de alcanzar esas cifras.

"Vamos a seguir consolidando la apuesta de traer proyectos internacionales porque está demostrado que dan sus resultados: 2,12 millones de turistas y un crecimiento del 20% son números que nunca antes podíamos haber pensado que se iban a dar, y se dan gracias a una parte fundamental que son los eventos deportivos", ha dicho.

Múltiples citas este fin de semana

En declaraciones recogidas por Europa Press, Bautista ha destacado que la apuesta de la Junta de Extremadura por los eventos deportivos "está suponiendo un crecimiento en las visitas y pernoctaciones" en Extremadura. Recordando que este fin de semana se van a celebrar múltiples citas deportivas, el consejero ha anotado que eventos como la Copa Gravel o el BP Ultimate Rally Raid Portugal "ayudan a vertebrar, dinamizar y mostrar la mejor imagen" de la comunidad.

Este último rally, según ha destacado Bautista, cuenta con 200 medios de comunicación internacionales acreditados y ha supuesto que participen en la organización 3.000 personas, así como un retorno de 10 millones de euros. A ello se suma la elevada ocupación de plazas hoteleras en la provincia de Badajoz que ha supuesto, en palabras del consejero, que algunas personas hayan tenido que pernoctar en Elvas (Portugal).

Ayuntamiento de Cáceres

Eventos de especial interés

En esta línea de apoyar el turismo y favorecer la práctica deportiva, la Junta de Extremadura va a poner en marcha una nueva línea de ayudas destinada a la celebración de citas "de especial interés". El decreto que regula estas subvenciones, destinadas a las entidades deportivas sin ánimo de lucro, ha recibido ya el visto bueno del Consejo de Gobierno.

La finalidad de estas ayudas es "promover la práctica deportiva en la región" mediante el estímulo que supone para los deportistas la participación en eventos deportivos, así como "favorecer el progresivo aumento en el número y calidad de estos". El procedimiento será el de concesión directa mediante convocatoria abierta, y serán subvencionables los eventos deportivos desarrollados en la región el 1 de enero y el 31 de diciembre, excepto los que formen parte de los Juegos Deportivos Extremeños (Judex) o de los Juegos Extremeños del Deporte Especial (Jedes), así como los campeonatos de Extremadura y aquellos eventos en los que prime el carácter lúdico o recreativo.