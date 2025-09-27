La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial

La Junta de Extremadura ha publicado el proyecto de decreto que regula las primeras ayudas destinadas a la implantación de herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en las pymes y autónomos de la región, con una dotación inicial de 2 millones de euros, cofinanciados con Fondos FEDER de la Unión Europea y la comunidad. Estas ayudas cubrirán hasta el 85% de la inversión subvencionable, con un límite máximo de 100.000 euros por entidad beneficiaria, según ha informado el Ejecutivo este sábado.

Con estas ayudas, las empresas podrán incorporar tecnologías como chatbots, análisis predictivo, sistemas de recomendación, automatización robótica de procesos, aplicaciones de ciberseguridad basadas en IA, herramientas de gestión de recursos humanos, asistentes de decisión y planificación, o sistemas de inteligencia artificial generativa. Podrán beneficiarse de esta convocatoria todas las pymes con centro productivo en Extremadura, incluidos autónomos, agrupaciones de empresas y uniones temporales de empresarios (UTEs), siempre que implanten proyectos de IA orientados a reducir costes de producción, mejorar su competitividad, modernizar procesos y abrir nuevas oportunidades de negocio y mercados.

"Mínimos trámites"

El procedimiento de concesión será directo y en régimen de convocatoria abierta, lo que garantiza agilidad, reducción de plazos de concesión y los mínimos trámites administrativos, con una gestión íntegramente por vía telemática. El secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, ha subrayado la importancia de esta convocatoria y apuntado que las ayudas "suponen un hito" en la estrategia de transformación digital de Extremadura.

Agencia ATLAS / Foto: EFE

A su vez, ha recordado que este esfuerzo no se entiende de forma aislada y que en los últimos meses han sido desplegadas una serie integral de "medidas sin precedentes para digitalizar el tejido productivo regional: desde la industria y las grandes empresas, hasta la digitalización del sector servicios". Todo ello, agrega la Junta, se complementa con la generación de talento digital, imprescindible para que la innovación tecnológica tenga un impacto real en las oportunidades laborales y en la cohesión social de Extremadura.

"Impulso clave"

Por su parte, el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha destacado que "este impulso" se produce en un "momento clave, en el que Extremadura ha superado por primera vez la media nacional en intensidad digital" con un ritmo de crecimiento "por encima del conjunto del país".

Además, ha defendido la Junta, los empleos del sector digital "ofrecen salarios superiores a la media de otras ramas de actividad", lo que, ha subrayado, "confirma que la transformación digital no solo es una palanca de competitividad empresarial, sino también de bienestar y de oportunidades para la ciudadanía".