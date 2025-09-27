Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noche fatal en la provincia de Badajoz

Accidente de tráfico en Olivenza: Una joven en estado crítico por un atropello

La menor de 14 años se encuentra en el Hospital Universitario de Badajoz

Un hombre de 32 años sufre una siniestro con su patinete en La Garrovilla

La joven se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Badajoz.

La joven se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Badajoz. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

La Crónica de Badajoz

Un atropello en una calle de Olivenza deja en estado crítico a una joven de 14 años, según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.

Al parecer el accidente se registró sobre las 22.34 horas de este viernes en la calle Flores de la localidad pacense.

La menor fue atendida por los servicios sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Olivenza y por una unidad medicalizada de emergencia de Badajoz que, ante la gravedad de las heridas, la trasladó al Hospital Universitario de Badajoz.

Accidente de patinete

Por otro lado, sobre las 23.37 horas de esta misma noche, el 112 recibió una llamada de emergencia por el accidente de patinete de un hombre de 32 años de la localidad pacense de La Garrovilla.

Según relata el 112 de Extremadura, se produjo una salida de la vía del patinete y su conductor sufre una contusión región costal y fue evacuado al Hospital de Mérida, donde se encuentra en estado grave.

