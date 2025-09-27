Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Tras arrasar en la final de la World Robot Olympiad el pasado fin de semana, Rafa Jiménez y su compañero Enzo Rivas expondrán su proyecto en el campeonato internacional de Singapur el próximo mes de noviembre

La nueva convocatoria se publicará antes de que termine 2025, pero no hay una previsión concreta. Con la oferta ya publicada en 2024 habrá 2.093 plazas

El 15 de octubre se acerca: los partidos empiezan a marcar sus cartas con la mirada puesta en el contexto político nacional y la causa judicial abierta contra Miguel Ángel Gallardo

La menor de 14 años se encuentra en el Hospital Universitario de Badajoz. Un hombre de 32 años sufre una siniestro con su patinete en La Garrovilla

El cuerpo, que fue encontrado por los bomberos mientras sofocaban un incendio en su piso, presentaba signos de violencia, en concreto, heridas por arma blanca