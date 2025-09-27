Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de septiembre

Actualidad
Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
Tras arrasar en la final de la World Robot Olympiad el pasado fin de semana, Rafa Jiménez y su compañero Enzo Rivas expondrán su proyecto en el campeonato internacional de Singapur el próximo mes de noviembre
Sin fecha para la ampliación de las oposiciones de funcionario y laboral de la Junta
La nueva convocatoria se publicará antes de que termine 2025, pero no hay una previsión concreta. Con la oferta ya publicada en 2024 habrá 2.093 plazas
Rebajas de impuestos y política migratoria volverán a centrar la batalla por los presupuestos en Extremadura
El 15 de octubre se acerca: los partidos empiezan a marcar sus cartas con la mirada puesta en el contexto político nacional y la causa judicial abierta contra Miguel Ángel Gallardo
Accidente de tráfico en Olivenza: Una joven en estado crítico por un atropello
La menor de 14 años se encuentra en el Hospital Universitario de Badajoz. Un hombre de 32 años sufre una siniestro con su patinete en La Garrovilla
Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
El cuerpo, que fue encontrado por los bomberos mientras sofocaban un incendio en su piso, presentaba signos de violencia, en concreto, heridas por arma blanca
- El delegado del Gobierno en Extremadura confía en que el juicio a Sánchez y Gallardo sea el 'camino' para llegar a la 'verdad
- Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
- Riesgo de lluvias intensas en Extremadura por los restos del huracán Gabrielle este fin de semana
- Extremadura aspira a convertirse en líder internacional de cultivo leñoso
- Un cazador es un ecologista': El nuevo consejero de Gestión Forestal expone su hoja de ruta en la Asamblea
- Gallardo se defiende desde el escaño tras la apertura de juicio oral: 'Aquí estoy, al frente de mi grupo porque mis compañeros me han votado
- Primera exigencia de Vox para aprobar los presupuestos de 2026 en Extremadura: la rebaja de la ecotasa a Almaraz
- Hasta 10.000 euros de ayudas por comprar un coche en Extremadura: ¿Merece la pena un eléctrico?