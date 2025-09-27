Arrancan las obras para proteger el yacimiento del Turuñuelo con la cúpula más grande de España

Una estructura única para proteger un enclave único. La Junta de Extremadura ha dado inicio a las obras de la nueva cúpula del yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña, un proyecto que en el que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural invertirá seis millones de euros tras el visto bueno de la Unión Europea. Se trata de una estructura de 116 metros de diámetro y 20 de altura, la más grande de este tipo en España, que persigue un doble objetivo: proteger unos restos arqueólogos que los expertos coinciden en señalar como referente internacional para entender la cultura tartésica y poner en valor el lugar para abrirlo a las visitas en un futuro.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Gévora Construcciones y Avintia Proyectos y Construcciones será la encargada de ejecutar los trabajos, cuyo acta de inicio se firmó este viernes. El plazo de ejecución es de nueve meses, por lo que la fecha estimada de final de obra es el 26 de junio de 2026. "Con esta medida, el Gobierno de María Guardiola reafirma su compromiso con la protección del patrimonio histórico-cultural y con la revitalización de las zonas rurales", se indica.

Así es el proyecto de edificación que protegerá el yacimiento de las 'Casas del Turuñuelo' / Junta de Extremadura

Cubierta ajardinada

Esta construcción es un paso clave para conservar uno de los yacimientos tartésicos más relevantes del mundo en la actualidad y poder abrirlo al público, ya que en cuanto esté listo podrá recibir visitantes incluso mientras se siguen realizando los trabajos arqueológicos para desentrañar todo el enclave, que aún tiene más de la mitad por excavar y sacar a la luz.

La nueva cubierta, metálica y ajardinada, encapsulará el túmulo, preservando sus muros de adobe frente a la erosión del viento y la humedad. El nuevo espacio no solo garantizará la conservación a largo plazo del yacimiento, declarado BIC (Bien de Interés Cultural) en el año 2021, sino que además incorporará instalaciones turísticas y museísticas. Entre ellas, rampas que facilitarán la visita a distintas alturas, salas de exposiciones y espacios técnicos, "lo que convertirá al Turuñuelo en un motor de desarrollo rural, turístico y económico para la comarca de Vegas Altas".

La gran cúpula es una estructura formada por varias capas: la última será una cubierta de tierra de la propia zona en la que se dejará crecer la vegetación autóctona, y permitirá mantener la forma original el túmulo e integrarse en el paisaje. Sin ningún pilar en el medio, estará compuesta por 32 radios que se asentarán en unas zapatas que estructuralmente no se apoyan en el propio yacimiento, sino en su exterior, para lo que ha sido necesario realizar prospecciones arqueológicas en las que han colaborado los propios arqueólogos del Turuñuelo.

Un guiño al túmulo original

La construcción hace un guiño al túmulo original: "la estructura vista desde arriba, desnuda de la cubierta, podría simular también una flor de lis, que es uno de los símbolos de la cultura tartésica", según explicó en la presentación del proyecto el ingeniero estructural y de instalaciones Antonio Manuel Reyes. «Va a ser una estructura imponente, es una hectárea cubierta sin pilares en el medio, el equivalente a dos campos de fútbol», añadió.

En su interior, la construcción contará con unas rampas colgadas de la estructura que permitirá a los visitantes realizar un recorrido circular, y a distintas alturas, por todo el yacimiento sin necesidad de pisarlo, para evitar su deterioro y permitir los trabajos arqueológicos al mismo tiempo. Será totalmente accesible y contará con distintas salas que albergarán exposiciones, museos, aseos e incluso laboratorios para poder estudiar en material 'in situ' y poder almacenarlo.

Hallazgos únicos

Ubicado en el término municipal de Guareña, el yacimiento del Turuñuelo ha propiciado hallazgos claves para entender este periodo de la historia. Entre ellos, los restos de bustos antropomorfos del siglo V antes de Cristo. De hecho, los especialistas coinciden en señalarlo como uno de los enclaves arqueológicos más singulares de la Península Ibérica, con el atractivo turístico que esto implica y que aumentará con la estructura que empieza a levantarse sobre el terreno.