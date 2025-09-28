Borrasca Gabrielle
Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
Garganta la Olla y Piornal, a la cabeza de las máximas precipitaciones de todo el país
Los coletazos del huracán Gabrielle, que llegó el viernes a la Península Ibérica convertido en borrasca postropical, han golpeado Extremadura con fuertes lluvias, sobre todo, en la provincia de Cáceres. De hecho, Gabrielle no solo ha acarreado las primeras precipitaciones del otoño, sino que ha situado a Extremadura en el epicentro de las lluvias en España.
Así, cinco de sus municipios se colocan entre los más húmedos del país en las últimas horas. Los datos de precipitación acumulada muestran una clara dominación extremeña, con la provincia de Cáceres acaparando gran parte de la atención.
Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la localidad de Garganta la Olla se lleva la palma con 60,8 litros por metro cuadrado, seguida muy de cerca por Piornal con 58,6. Ambas superan con holgura a otros puntos tradicionalmente lluviosos de la geografía española.
Las zonas más lluviosas de Extremadura y España
Las diez poblaciones con más precipitaciones son:
- Garganta la Olla con 60,8 litros por metro cuadrado
- Piornal con 58,6 litros por metro cuadrado
- Navafrías (Salamanca) con 47 litros por metro cuadro
- Ponteareas, Caneo (Pontevedra) con 39,6 litros por metro cuadrado
- Nuñomoral con 35 litros por metro cuadrado
- Puebla de Obando con 33,4 litros por metro cuadrado
- Grazalema (Cádiz) con 32,6 litros por metro cuadrado
- Guadalupe con 30,4 litros por metro cuadrado
- Andorra, Horcallana (Teruel) con 29,8 litros por metro cuadrado
- Verín (Orense) con 29,2 litros por metro cuadrado
La predicción meteorológica para este lunes, según la Aemet
La situación meteorológica mejora este lunes, 29 de septiembre, pero la Agencia Estatal de Meteorología no descarta precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas, sobre todo en el este, así como algunas brumas y bancos de niebla matinales, y tendiendo a cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en moderado a notable ascenso. Viento del noreste al este, flojo o moderado.
Los termómetros oscilan entre los 13 y 28 de Badajoz, y los 13 y 26 de Cáceres.
