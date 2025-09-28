Crecen un 88% las plazas de formación sanitaria especializada en Extremadura en la última década

La formación sanitaria especializada no ha dejado de crecer en los últimos años. La oferta de plazas fundamentalmente de médicos internos residentes (MIR), pero también de enfermeros (EIR), psicólogos (PIR) o farmacéuticos (FIR), entre otras titulaciones, se ha incrementado más de un 88% en Extremadura desde el año 2014 frente al 68% de la media nacional. Según un reciente informe de la fundación Centro de Estudios del Sindicato Médico Andaluz, la comunidad extremeña es la cuarta del país con mayor crecimiento, tras Castilla-La Mancha (172%), Baleares (113%) y La Rioja (89%), frente a la Comunidad de Madrid que es la que registra el menor incremento de España (un 35%).

La tendencia al alza, no obstante, se repite en todas las comunidades principalmente por dos factores interrelacionados: el déficit de médicos existentes en la actualidad que está provocado en parte por los recortes realizados en esta oferta entre los años 2010 y 2015.

La oferta ha crecido, además, en todas las especialidades en los últimos once años, a excepción de Cirugía Pediátrica, que ha pasado de 21 puestos en 2014/2015 a 20 en 2025/2026 en el conjunto de comunidades. En el lado opuesto destaca Enfermería Geriátrica, que ha pasado de 11 a 99 plazas.

Según el informe, Extremadura ha pasado de una oferta de 170 plazas para todas las titulaciones sanitarias en la convocatoria de 2014/2015 a las 320 plazas de la oferta actual del 2025/2026, cuyo examen está previsto para el 24 de enero de 2026.

8 plazas más en el último año

El plazo para participar en las pruebas se cerró a mediados de septiembre tras la publicación de la última convocatoria en agosto de 2025 para el acceso en 2026. Las 320 plazas ofertadas son ocho más que las de este año, con un incremento también del número de la oferta para MIR, con 233 puestos frente a los 227 de 2024-2025. Entre las novedades de este año, destaca que por primera vez se contemplan plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias (82 puestos en el conjunto nacional), que hasta ahora nunca se habrían ofrecido en España. En el Servicio Extremeño deSalud (SES), en concreto, se han convocado dos plazas de esta nueva especialidad. Hay que recordar que en la convocatoria de 2021/2022 se incorporaron también por primera vez plazas de Medicina Legal y Forense (ocho en España y una de ellas en Extremadura) y un año más tarde se estrenó también la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia (20 plazas en el país, con una en la comunidad extremeña).

Medicina de Familia

Entre las plazas MIR, la mayor cifra vuelve a destinarse para formar a médicos de familia (98 puestos, como en los años anteriores) y a Pediatría (10 plazas). Precisamente la primera es la especialidad que ha logrado cubrir este año todas sus plazas formativas después de tres años quedando vacantes y agravando la situación de la Atención Primaria para el futuro a medio y largo plazo. En general, en la última convocatoria se lograron ocupar en mayo, tras el periodo de adjudicación, todas las plazas de Médico Interno Residentes ofertadas este año (227), sin embargo, no todos los adjudicados acabaron tomando posesión de las plazas elegidas en el SES y a la espera del cierre de septiembre consta al menos una renuncia.

Al margen de las especialidades médicas que copan el grueso de la oferta, el SES también cuenta en su nueva convocatoria con plazas para enfermeros (71 puestos, de los que 48 son para especialistas en medicina familiar y comunitaria), psicólogos (seis plazas), farmacéuticos (tres plazas), biólogos (dos plazas) y físicos (una plaza). Solo hay una titulación para la que no se convocan plazas en especialidades multidisciplinares en Extremadura: Química.