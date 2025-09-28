Extremadura, la segunda comunidad con menos muertes de peatones

Ser peatón se ha convertido en prácticamente un deporte de riesgo. Las cifras resultan llamativas: cerca de 3.500 personas han fallecido por atropellos en España y otras 130.000 resultaron heridas, de las cuales más de 17.000 requirieron de hospitalización. Sin embargo, Extremadura figura entre las regiones con menor proporción de muertes en este ámbito: registra un 14,4%, solo por delante de Castilla-La Mancha (13,1%).

La media en España se sitúa en el 20,4%, es decir, del total de fallecidos en accidentes de tráfico, el 20% son peatones, lo que representa uno de cada cinco. Por comunidades, Madrid (31%) es la que mayor proporción registra. A continuación se sitúan Canarias (27%) y Galicia (24%), todas por encima del promedio nacional (20%).

La mayoría no habían cometido infracciones

Los datos, aunque contundentes, no deben instrumentalizarse para culpabilizar al peatón. De hecho, en el 72% de los siniestros con un viandante implicado, éste no había cometido ninguna infracción, aunque sí hay factores que pueden influir en la accidentalidad de este tipo de usuarios. Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 41% de los peatones fallecidos en accidente de tráfico habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos, sustancias que, de facto, afectan a sus reflejos y su percepción.

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio "Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)", elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial. El informe, que analiza el total de accidentes de tráfico en España con peatones involucrados entre 2014 y 2023 a 30 días del siniestro, se completa con una encuesta realizada a 1.700 peatones mayores de 18 años, de toda la geografía española.

Preocupación por el peatón tecnológico

El estudio de la Fundación Línea Directa revela que los hombres sufren más del doble de letalidad que las mujeres. Por tipo de vía, los hombres son más atropellados en carretera y las mujeres, en ciudad. La edad de los peatones atropellados se sitúa en torno a los 45 años, aunque los mayores de 65 presentan una tasa de letalidad que duplica la media general. También cabe destacar que los atropellos suelen tener como protagonistas a los turismos (72%) y suceden con más frecuencia entre semana, durante el día y entre los meses de octubre y diciembre.

Preocupa, por otra parte, el “peatón tecnológico”, jóvenes de 18 a 25 años que utilizan el móvil y los auriculares mientras caminan por zonas universitarias o de ocio, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente, ya que ambos dispositivos reducen la visión periférica y la capacidad de audición, retrasando el tiempo de reacción.

El 86%, en zonas urbanas e interurbanas

En cuanto al tipo de vía, el estudio concluye que el 86% de los siniestros se registran en zonas urbanas y el 14% en carreteras, un dato sorprendente teniendo en cuenta que la circulación de personas está muy limitada en este último ámbito. Además, la letalidad de los accidentes con peatones en este tipo de vías multiplica por ocho a los registrados en vías urbanas, debido a la velocidad. Con todo, los atropellos son el tipo de siniestro que causa más muertes en ciudad, con un 42% del total de fallecidos.

Las infracciones más habituales de los peatones son cruzar fuera del paso de peatones (16%), caminar por la vía de forma antirreglamentaria (5%) y no respetar los semáforos (4%), mientras que en el caso de los conductores, las más frecuentes son saltarse el paso de peatones, los semáforos u otra señal de prioridad y circular con exceso de velocidad.

Tipos de lesiones

Respecto a las lesiones más habituales entre los peatones, hay que distinguir entre los impactos frontales, los frontolaterales y los laterales. En el primer caso, las lesiones más habituales son las fracturas de cráneo, los daños cerebrales, las hemorragias internas y la conmoción cerebral. En el caso de los impactos frontolaterales, destacan las fracturas en extremidades y desgarros musculares, y en los impactos laterales, las fracturas de tórax y pelvis.

El estudio también identifica las vías con mayor siniestralidad mortal para los peatones en España. En el ámbito urbano, la Gran Vía de les Corts Catalanes de Barcelona encabeza la lista como la más peligrosa, mientras que, en el entorno interurbano, el tramo de carretera con más atropellos mortales es la TF-1 (km 54,5-78,0), situada en Santa Cruz de Tenerife.