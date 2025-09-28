Hace unos meses hablaba del FOMO (Fear Of Missing Out o miedo a perderse algo). Lo hacía en la segunda entrega de esta sopa de letras que escribo mal, pero con sumo gusto, y con esta hago treinta y siete. La Historia y la ficción nos han enseñado que no puede haber un héroe sin su villano, su antagonista. Roma no sería Roma sin Cartago. Batman no sería Batman sin el Joker. Luke Skywalker sería solo un chaval con sable láser si no tuviera enfrente a Darth Vader. Yo, por chulo, presenté antes al villano: el FOMO. Por chulo y porque no sabía que existía el JOMO, el héroe, el antagonista, la némesis.

El miedo sistemático a perdernos algo acabó, o está acabando, por agotarnos

Si en su día hablamos del FOMO, ese gusanito ansioso que nos devora con el miedo a perdernos algo, hoy toca hablar de su antagonista: el JOMO (Joy of Missing Out), el placer de perderse algo. Porque incluso el monstruo más hambriento necesita un rival que lo frene.

Historia y Ficción

‘Delenda est Carthago’, repetía Catón el Viejo, convencido de que solo podía existir una potencia en el Mediterráneo. Roma expandiéndose como el FOMO, insaciable, conquistando y anexando. Cartago, como el JOMO, resistiendo en su terreno, defendiendo lo propio hasta el último aliento. El choque era inevitable: expansión contra contención.

La luz contra la oscuridad. Vader respira como el FOMO, ansioso, implacable, omnipresente. Luke aprende a controlar sus impulsos, a esperar, a dejar que la Fuerza fluya: puro JOMO, niña.

Origen y concepto de JOMO

El término JOMO nació como respuesta natural al FOMO. El miedo sistemático a perdernos algo acabó, o está acabando, por agotarnos. Ya no es que sea inviable económicamente participar en todo o de todo lo que te pasa por delante, sino que psicológicamente también pasa factura.

La idea es muy clara: ante el bombardeo de novedades, eventos, actualizaciones, ofertas relámpago, ediciones limitadas…, nuestro héroe —porque el JOMO es el héroe de la historia— no solo nos saca de la vorágine, sino que nos hace disfrutar de ello.

Tiene mucho que ver con el mindfulness, el slow life, la meditación, el minimalismo y todas esas cosas que a mí me parecen absolutamente cursis, pero que de vez en cuando no me queda más remedio que invocar. Yo soy partidario de que la mejor herramienta de mindfulness es la azada y un largo surco de patatas. Menos mal que yo tengo la cabeza en su sitio, y mi zacho conserva intacta la etiqueta de la ferretería.

La paradoja del JOMO

Uno de los lemas de El Club del Pijama* es ‘hables de lo que hables, estás hablando de dinero’, y esta idea no podría ser una excepción. Hace unos días me saltaba en youtube un vídeo de una especie de hippies, al sur de España, que se despedían dándose las gracias de corazón tras unos días de convivencia. No diré quiénes son, el saldo de fregaos lo he gastado ya este mes, pero sí diré lo que ofrecen: «Somos un espacio de encuentro, celebración y transformación. Un lugar seguro para explorar las relaciones humanas, la música, la danza consciente y la creatividad. Nos relacionamos desde el corazón». En resumen: te ofrecen estar unos días en un campamento haciendo cosas new age, es decir, aburridísimas, y alejándote de las cosas que son materiales y divertidas.

Te están vendiendo unos días de JOMO por unos seiscientos euros o más, según si quieres compartir habitación con 8 o con 12 hermanos. Todo está a la venta, incluso el minimalismo.

Ni el FOMO ni el JOMO absolutos son realistas. Vivir siempre enganchados a lo que hacen otros nos vacía, pero vivir siempre ausentes también nos aísla. ¿Qué queda de Batman si le quitas al Joker? Un justiciero más cuyo superpoder es estar forrado. Sin Superman, Lex Luthor perdería el interés en idear planes complejísimos para dominar el mundo, y su cerebro privilegiado quedaría como el de María Pombo. ¿De qué le sirve a tu cuñado Zoilo contarte sus aventuras por las verbenas veraniegas, o lo buenísimos que salen los relojes ‘suizos’ del proveedor asiático, si tú hubieras hecho algo remotamente parecido a él? La antítesis perfecta del miedo a perderse algo es, precisamente, la alegría de no estar. Como diría cualquier guionista de Marvel: «Todo universo necesita su equilibrio».

*El Club del Pijama es el grupo de lectores, librepensadores, que cada domingo llega al final de esta página. Bienvenido/a si eres nuevo/a.

El autor es abogado. Director de Dereccho Abogados en Cáceres. Presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex)