La Junta defiende en Nápoles la defensa del cultivo del tabaco frente a los recortes de la PAC por su impacto en el empleo local

El director general de la PAC, Juan Eloy Rodríguez, ha defendido la continuidad del cultivo de tabaco en Extremadura pese a los "posibles recortes" de ayudas propuestos en la nueva PAC 2028-2034, en el marco de su participación en el 38º Congreso de Unitab Europa, celebrado en Nápoles (Italia) esta semana. "El cultivo de tabaco en Extremadura debe ser algo prioritario porque en las comarcas donde se cultiva genera hasta un 35,6% del empleo local", ha aseverado Rodríguez, reivindicando al tabaco como "uno de los motores de la economía extremeña".

El director general se ha pronunciado así durante su ponencia 'Tabaco, PAC y Perspectivas de Futuro', espacio en el cual ha expuesto la situación del cultivo de tabaco en Extremadura y España frente a la nueva PAC. La región representa el 96,5% de la superficie cultivada de tabaco en el país y Rodríguez ha señalado que en aras de evitar posibles recortes con la nueva PAC, la Junta trabaja y negocia en estos momentos con "todos los organismos implicados en su ejecución".

El director general de la PAC, durante el foro organizado en Nápoles. / Juntaex

A dos campañas vista

Aunque aún queda mucho recorrido y negociación por delante, la propuesta de la Comisión Europea entraría en vigor el 1 de enero de 2028. A dos campañas de que se produzcan los cambios, desde la Junta de Extremadura y también las organizaciones agrarias se ha iniciado una ofensiva contra unas modificaciones que, unidas a una normativa mucho más restrictiva para el sector, podrían suponer la desaparición del cultivo del tabaco.

La Comisión propone que las ayudas medias de pago básico por hectárea tengan un valor mínimo de 130 euros por hectárea y un valor medio máximo de 240. Esto va a suponer, según la organización agraria La Unión, que las superficies de pasto de toda la región y las de cultivos de secano vean aumentados sus importes, al contrario de lo que ocurrirá con el regadío. En algunos casos, las ayudas se reducirían "de manera drástica", como por ejemplo en las zonas productoras tradicionales de tabaco, con un descenso de hasta 996 euros por hectárea que harán que el cultivo del tabaco sea "ruinoso" para los agricultores.

Cultivo legal

Desde la Junta de Extremadura, la Consejería de Agricultura defiende que el tabaco es un cultivo legal. «Aunque no cultiváramos en Extremadura, se seguiría cultivando en el mundo y el consumidor seguiría fumando. Hay que avisar de las consecuencias del tabaco, pero mientras siga siendo legal lo seguiremos produciendo», defendía la consejera, Mercedes Morán, el pasado mes de abril en la I Jornada ‘La importancia del Sector Tabaquero en la Economía Extremeña’ que organizó El Periódico Extremadura.

Un ejemplo de este apoyo es la postura de la Junta de Extremadura en contra del empaquetado genérico porque, entre otros motivos, «se ha demostrado, por experiencias de países vecinos como Francia, que no hace que su consumo disminuya, pero sí favorece el mercado ilegal». Morán recalcó que «el tabaco extremeño tiene futuro. Vamos a luchar por él y tenemos que ir todos juntos, que es como conseguimos alcanzar nuestras principales metas».