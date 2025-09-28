La Junta de Extremadura impulsa la capacitación en energías renovables como motor de empleo y transformación digital

La iniciativa, que se puso en marcha a finales de 2024, se encuentra ahora, en septiembre de 2025, en plena fase de ejecución. Constituye una de las principales apuestas de la Junta de Extremadura para alinear empleo, innovación y sostenibilidad en un sector estratégico. La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital consolida así una política activa que vincula la capacitación de las personas con la transformación digital y energética de Extremadura.

Teresa Morales, directora general de Formación para el Empleo, explica que desde la Dirección General de Formación para el Empleo del Sexpe están desarrollando un plan de formación en energías renovables. "Nuestro objetivo es claro, formar a más de 1.700 personas en competencias clave para la transición energética. En lo que va de 2025 hemos puesto ya en marcha más de 60 cursos en todas las comarcas de Extremadura, con una gran respuesta por parte de desempleados, trabajadores en activo, mandos intermedios y universitarios". Añade que la región vive un momento decisivo en energía solar, hidrógeno y bioenergía y necesita profesionales cualificados para aprovechar esta oportunidad. Por eso, cursos como Operación de Plantas Fotovoltaicas, Producción de Hidrógeno Verde o Bioenergía en entornos rurales "ya están ofreciendo salidas laborales reales". Con esta iniciativa la Junta de Extremadura convierte la formación en la mejor política de empleo y garantiza que nuestra tierra siga liderando la transición energética en España.

Formación Estratégica para el Empleo Especializado en Energía. / JUNTA DE EXTREMADURA

La energía es uno de los grandes motores de desarrollo económico y social de Extremadura. Con una posición de liderazgo en generación fotovoltaica y un tejido empresarial en crecimiento, la región necesita trabajadores cualificados capaces de responder a los retos de la transición energética.

El SEXPE lidera este esfuerzo con un plan formativo que atiende a diferentes colectivos: Personas desempleadas, facilitando su incorporación inmediata a empresas.

Trabajadores en activo, con recualificación en áreas emergentes como bioenergía, hidrógeno o digitalización de instalaciones.

Directivos y mandos intermedios, con programas en competencias transversales y liderazgo.

Universitarios, con formación de alta cualificación que favorezca el arraigo del talento joven en la región.

, con formación de alta cualificación que favorezca el arraigo del talento joven en la región.

Para hacer posible este despliegue, la Dirección General de Formación para el Empleo ha canalizado los recursos necesarios a través del Clúster de la Energía. Esta financiación es el instrumento que permite llevar la formación a todo el territorio extremeño, con más de 100 cursos programados en las 24 comarcas. Esta actuación demuestra cómo la política pública regional convierte la capacitación en una herramienta de transformación productiva y social.

Clúster de la Energía

El Clúster de la Energía de Extremadura actúa como socio especializado de la Consejería y del SEXPE. Creado en 2008 e integrado por 66 entidades, aporta experiencia técnica, recursos y plantas piloto que permiten que la formación sea práctica e innovadora. Su cooperación con empresas, universidades y centros de I+D asegura que la capacitación esté alineada con la realidad del mercado laboral.

El Plan de Formación 2024-2025 se inscribe en la Estrategia Extremadura 2030 de Economía Verde y Circular y en el Plan Director de Políticas Activas de Empleo 2024-2027. A estas alturas de 2025, se han desarrollado ya más de 70 cursos, con una participación que supera el 60% de las plazas previstas, lo que confirma la buena marcha del programa.

Programación

En este último trimestre del año, la programación continúa con cursos especializados y la preparación del balance preliminar de resultados, antes de dar paso en 2026 a la fase final de cierre y justificación.

El plan abarca una gran diversidad temática que refleja la amplitud del sector energético y sus necesidades de capacitación. Entre los cursos ya impartidos y en marcha destacan: Operación y Mantenimiento en Plantas Fotovoltaicas : destinado a desempleados con formación técnica previa, con 200 horas de duración y orientado a la empleabilidad directa en proyectos de la región.

: destinado a desempleados con formación técnica previa, con 200 horas de duración y orientado a la empleabilidad directa en proyectos de la región. Producción y Aplicaciones del Hidrógeno Verde : 150 horas de formación para ingenieros y técnicos en un área emergente de gran potencial.

: 150 horas de formación para ingenieros y técnicos en un área emergente de gran potencial. Bioenergía y Biogás en Entornos Rurales : 120 horas dirigidas a trabajadores agrícolas y de pymes agroindustriales.

: 120 horas dirigidas a trabajadores agrícolas y de pymes agroindustriales. Piloto Oficial de Drones STS : formación pionera que capacita en el uso de drones para aplicaciones energéticas y de mantenimiento industrial.

: formación pionera que capacita en el uso de drones para aplicaciones energéticas y de mantenimiento industrial. Instalación y Mantenimiento de Redes Eléctricas de Baja y Media Tensión : para reforzar la seguridad y modernización de infraestructuras.

: para reforzar la seguridad y modernización de infraestructuras. Eficiencia Energética en Edificación y Rehabilitación : con contenidos prácticos para profesionales del sector de la construcción.

: con contenidos prácticos para profesionales del sector de la construcción. Sistemas de Almacenamiento Energético y Baterías : área clave para complementar la expansión de las renovables.

: área clave para complementar la expansión de las renovables. Hibridación de Plantas Renovables : formación avanzada en integración de tecnologías solares, eólicas y de almacenamiento.

: formación avanzada en integración de tecnologías solares, eólicas y de almacenamiento. Seguridad y Salud en Trabajos en Altura : especialmente relevante para instalaciones eólicas y fotovoltaicas.

: especialmente relevante para instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Gestión Digital de Proyectos Energéticos : dirigido a mandos intermedios y directivos.

Estos programas demuestran que la formación no se limita a aspectos técnicos, sino que combina innovación, seguridad, digitalización y gestión, garantizando un capital humano preparado para los retos del presente y del futuro.

Un sector estratégico para Extremadura

El sector energético es uno de los pilares de la economía extremeña. En 2024, el Clúster contaba con 66 entidades, 50 de ellas empresas, con una facturación agregada de 8.499 millones de euros. Solo las pymes alcanzaron los 153 millones. Extremadura aporta cada vez más potencia renovable al conjunto nacional y se está posicionando como polo de hidrógeno y almacenamiento energético.

La formación impulsada por la Consejería y el SEXPE garantiza que la región disponga del capital humano necesario para consolidar esta posición y afrontar la transición energética desde una perspectiva sostenible, innovadora y generadora de empleo.