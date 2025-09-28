Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de septiembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El futuro poblacional, en riesgo: la reforma de la DGT amenaza las zonas rurales de Cáceres
La digitalización de las aulas en los centros de examen desplazados podría dejar sin servicio a cientos de alumnos en los pueblos de Cáceres. Los ayuntamientos se unen para buscar financiación
SOS de los mercadillos: "En Londres, Portobello es más visitado que el Big Ben y aquí estamos desvalorados"
La asociación de comercio ambulante de Extremadura pide ayuda tras el descenso de ventas desde las pandemia y las trabas del sector: desde impedimentos al relevo hasta disparidad de tasas municipales
Crecen un 88% las plazas de formación sanitaria especializada en Extremadura en la última década
Extremadura es la cuarta región con el mayor incremento, muy por encima de la media estatal (68%). Para 2026 la oferta sigue al alza, con 320 puestos en el SES
La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
Un enclave histórico y natural donde conviven vestigios militares, arte rupestre y paisajes de dehesa y montaña. La cima es un escenario de vigilancia y defensa en siglos pasados, hoy refugio de senderistas y amantes de la naturaleza
Víctima de violencia de género en riesgo extremo en Badajoz: «El sistema no te protege»
Su agresor, en paradero desconocido, volvió a amenazarla tras salir de prisión y actualmente se encuentra en busca y captura
- Extremadura aspira a convertirse en líder internacional de cultivo leñoso
- El delegado del Gobierno en Extremadura confía en que el juicio a Sánchez y Gallardo sea el 'camino' para llegar a la 'verdad
- Riesgo de lluvias intensas en Extremadura por los restos del huracán Gabrielle este fin de semana
- Un cazador es un ecologista': El nuevo consejero de Gestión Forestal expone su hoja de ruta en la Asamblea
- Sin fecha para la ampliación de las oposiciones de funcionario y laboral de la Junta
- Gallardo se defiende desde el escaño tras la apertura de juicio oral: 'Aquí estoy, al frente de mi grupo porque mis compañeros me han votado
- Primera exigencia de Vox para aprobar los presupuestos de 2026 en Extremadura: la rebaja de la ecotasa a Almaraz
- Accidente de tráfico en Olivenza: Una joven en estado crítico por un atropello