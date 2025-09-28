Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La digitalización de las aulas en los centros de examen desplazados podría dejar sin servicio a cientos de alumnos en los pueblos de Cáceres. Los ayuntamientos se unen para buscar financiación

La asociación de comercio ambulante de Extremadura pide ayuda tras el descenso de ventas desde las pandemia y las trabas del sector: desde impedimentos al relevo hasta disparidad de tasas municipales

Extremadura es la cuarta región con el mayor incremento, muy por encima de la media estatal (68%). Para 2026 la oferta sigue al alza, con 320 puestos en el SES

Un enclave histórico y natural donde conviven vestigios militares, arte rupestre y paisajes de dehesa y montaña. La cima es un escenario de vigilancia y defensa en siglos pasados, hoy refugio de senderistas y amantes de la naturaleza

Su agresor, en paradero desconocido, volvió a amenazarla tras salir de prisión y actualmente se encuentra en busca y captura