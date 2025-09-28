Economía
El PSOE reclama medidas para hacer frente a la "fuerte caída" de la confianza empresarial en Extremadura
En un balance "claramente negativo", este indicador apunta una bajada del 3,4% en el tercer trimestre que los socialistas atribuyen a la incertidumbre económica y la falta de interlocución por parte de la Junta
El Grupo Parlamentario Socialista urge a la Junta de Extremadura adoptar un plan de medidas que ayuden a revertir la "fuerte caída" del índice de Confianza Empresarial en la región. El portavoz de Política Empresarial y Emprendimiento de los socialistas en la Asamblea, Luis Tirado, ha subrayado que Extremadura es en este momento la comunidad autónoma donde más cae el índice de confianza empresarial de todo el país, con una bajada de un 3,4 por ciento en el tercer trimestre de 2025.
Tras achacar esta bajada a la incertidumbre económica, el encarecimiento de los costes y la "falta" de interlocución por parte de la Junta de Extremadura, los socialistas han abogado por medidas como la simplificación administrativa, ayudas directas, avales autonómicos y un marco de estabilidad que devuelva la confianza a las empresas.
Balance negativo
Según señala la formación en nota de prensa, en los últimos cinco trimestres, el balance es "claramente negativo" con una caída del 1,7 por ciento en el tercer trimestre de 2024; del 0,5 en el cuarto; una bajada del 0,8 por ciento en primer trimestre de 2025; un leve repunte en el segundo con el 0,6 por ciento, y un "grave desplome" del 3,4 en el tercero.
El resultado de ello, advierte Tirado, se traduce en que "cada vez más empresarios extremeños ven el futuro con pesimismo", siendo, a su juicio, la razón de ello, "la falta de liderazgo, improvisación y ausencia de medidas eficaces de la Junta de Extremadura".
Desventaja competitiva
Asegurando que, "mientras otros gobiernos autonómicos impulsan planes de apoyo reales" en Extremadura "solo hay anuncios vacíos y excusas", la formación ha remarcado que esta coyuntura deja a la región "en clara desventaja competitiva".
- Extremadura aspira a convertirse en líder internacional de cultivo leñoso
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial
- El delegado del Gobierno en Extremadura confía en que el juicio a Sánchez y Gallardo sea el 'camino' para llegar a la 'verdad
- Riesgo de lluvias intensas en Extremadura por los restos del huracán Gabrielle este fin de semana
- Un cazador es un ecologista': El nuevo consejero de Gestión Forestal expone su hoja de ruta en la Asamblea
- Sin fecha para la ampliación de las oposiciones de funcionario y laboral de la Junta
- Gallardo se defiende desde el escaño tras la apertura de juicio oral: 'Aquí estoy, al frente de mi grupo porque mis compañeros me han votado
- Primera exigencia de Vox para aprobar los presupuestos de 2026 en Extremadura: la rebaja de la ecotasa a Almaraz