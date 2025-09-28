SOS de los mercadillos: "En Londres, Portobello es más visitado que el Big Ben y aquí estamos desvalorados"

El comercio ambulante lanza un nuevo SOS. «Cuando no había tecnología éramos apreciados en todos sitios y hoy en día estamos desvalorados», denuncia el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex), Julián Cruz.

Las restricciones impuestas durante la pandemia marcaron un punto de inflexión para el sector de los mercadillos, que acusa un descenso de público y ventas. Pero la situación ya viene de atrás agravada por la infinita expansión del comercio electrónico, la explosión del fast fashion que impera en plataformas de moda low cost, la desestacionalidad de las rebajas y hasta la apertura de los centros comerciales los domingos, según denuncia Cruz. Y a la transformación social, también se añaden las propias condiciones de su trabajo, como la cambiante climatología y el aumento de los gastos de los desplazamientos, así como las trabas administrativas y burocráticas con las que tiene que lidiar el sector: impedimentos al relevo generacional en los puestos, la disparidad de tasas municipales entre unos y otros ayuntamientos o la imposibilidad de moverse a nuevos mercados. Todo, según Cruz, por la «dejadez de todas las administraciones».

Reformar la ley de 2018

Así lo ha expuesto esta semana el responsable de Acaex en una comparecencia en una comisión en la Asamblea de Extremadura, solicitada por el PSOE y apoyada por todos los grupos parlamentarios. Acompañado de Domingo Gil, tesorero de Acaex, Julián Cruz ha reclamado una reforma de la ley de comercio ambulante que el parlamento regional aprobó en 2018, pero que «no se está llevando cabo» y, mientras, un nuevo decreto para regular los aspectos que ahogan al sector en estos momentos y que, según Cruz, les mantiene en una situación inferior al resto de comunidades. «En Galicia les van a dar una subvención de mil euros a los comercios ambulantes para que los pueblos no queden deshabitados, en Asturias están rebajando las tasas municipales y en Andalucía o Madrid, por ejemplo, una persona cambia su licencia de un día para otro por 20 euros y tiene nuevo puesto al día siguiente, pero en Extremadura yo puedo entrar en un mercadillo para ayudar a mi mujer aunque esté dado de alta como autónomo». Y pasa más de lo mismo cuando quieren ceder paso al relevo del negocio, sea o no a un familiar. «No podemos cambiar de nombre un puesto».

Esto, señaló Cruz, se debe a una ordenanza que se puso en marcha hace diez años «que se contradice y va en contra de nuestra subsistencia: si no se hace nada terminaremos desistiendo como los mercados y las plazas de abasto». Desde entonces y a través de un convenio los puestos fijos están regulados por un tiempo de siete años.

Cruz defiende que el sector del comercio ambulante tiene mucho arraigo familiar, por eso reclama que se facilite el relevo generacional en los puestos y que las licencias permitan la figura de un suplente para un puesto. También pide uniformidad en las normativas y tasas que impone a su actividad cada ayuntamiento, «no puede ser que en Cáceres por ir a trabajar tengamos que pagar 1.000 euros, en Badajoz 500 y en Mérida, 70 euros», y una rebaja de las mismas ante la delicada situación que atraviesan. «Solo pedimos que podamos subsistir porque los mercadillos se están quedando vacíos».

Nuevos atractivos

Para ello urgen también incentivos y promoción para animar al público y ofrecer nuevos atractivos, como mercados nocturnos, para cambiar así la tenencia actual. «En toda Europa los mercados están dentro de las guías turísticas, pero aquí vamos de mal en peor». Refrenda sus palabras Domingo Gil, que empezó vendiendo con su padre en el mercadillo de la plaza Alta con solo 10 años: «En Londres, Portobello es más visitado que el Big Ben y aquí somos despreciados. Le pido que nos apoyen, pero queremos hechos, no palabras».

Por su parte, los cuatro grupos parlamentarios mostraron su apoyo al sector como motor de riqueza y de cohesión social y se mostraron abiertos a sus peticiones y a cambiar la legislación actual. El PSOE fue incluso más allá y planteó un plan estratégico de protección y promoción al comercio ambulante que, entre otras cuestiones, incluya ayudas para renovar la flota de furgonetas, además de para mejorar los tenderetes, y también acciones de promoción turística.