Trastornos de sociopatía

Las personas con trastorno de la personalidad antisocial tienden a hacer enojar o molestar a los demás de forma intencional y manipulan o tratan a los demás con crueldad o indiferencia. No sienten remordimiento o no se arrepienten de su comportamiento. Las personas con trastorno de la personalidad antisocial suelen violar la ley y convertirse en delincuentes. Pueden mentir, comportarse violenta o impulsivamente y tener problemas con el consumo de drogas ilícitas y de alcohol. Son personas que tienen dificultades para cumplir de forma constante con las responsabilidades familiares, laborales o académicas.

Los adultos con trastorno de personalidad antisocial suelen mostrar síntomas de un trastorno de conducta antes de los quince años. Los síntomas de un trastorno de conducta incluyen problemas de comportamiento grave y persistente, tales como: agresión hacia personas y animales, la destrucción de bienes, las mentiras y la deshonestidad, el robo y la violación grave de las reglas.

El trastorno de personalidad antisocial se considera una afección que dura toda la vida. Pero, en algunas personas, ciertos síntomas (particularmente la conducta destructiva y delictiva) pueden disminuir con el transcurso del tiempo. No está claro si esta disminución es el resultado del efecto que tiene el envejecimiento en la mente y el cuerpo, de una mayor conciencia de las consecuencias que tiene la conducta antisocial en la vida o de otros factores.

Causas de este trastorno

La personalidad es la combinación de pensamientos, emociones y conductas que hacen que cada persona sea única. Es la forma en que las personas ven y comprenden el mundo exterior y se relacionan con él, y la forma en que se ven a sí mismas. La personalidad se desarrolla durante la niñez. Es probable que se forme a partir de genes hereditarios y situaciones y experiencias de vida.

Se desconoce la causa exacta del trastorno de la personalidad antisocial. Sin embargo, se consideran las siguientes: los genes pueden hacerte vulnerable a desarrollar un trastorno de la personalidad antisocial, y las situaciones de la vida, especialmente el abandono y el abuso, pueden activar su desarrollo; y los cambios en la forma en que funciona el cerebro pueden haberse producido durante el desarrollo del mismo.

Síntomas Hay ciertos factores que parecen aumentar el riesgo de sufrir el trastorno de personalidad antisocial, como: diagnóstico de un trastorno de la conducta infantil; antecedentes familiares de trastorno de personalidad antisocial, otros trastornos de personalidad o enfermedades mentales; maltrato o descuido durante la infancia; vida familiar inestable o violenta durante la infancia. Los hombres tienen mayor riesgo de tener trastorno de personalidad antisocial que las mujeres. Los síntomas del trastorno de personalidad antisocial incluyen repetidamente lo siguiente: 1) Antecedentes familiares de trastorno de personalidad antisocial, otros trastornos de personalidad o enfermedad 2) Ignorar qué está bien y mal. 3) Decir mentiras para aprovecharse de los demás. 4) Ser insensible o no respetar a otras personas. 5) Usar el encanto o el ingenio para manipular a otros para beneficio o placer personal. 6) Tener un sentido de superioridad y ser extremadamente obstinado. 7) Tener problemas con la ley, incluidas conductas delictivas. 8) Ser hostil, agresivo, violento o amenazante con los demás. 9) No sentir culpa por herir a otros. 10) Hacer cosas peligrosas sin tener en cuenta la seguridad propia ni la ajena. 11) Ser irresponsable y no cumplir con las obligaciones laborales o financieras.

Estrategias de afrontamiento del trastorno Intervención temprana: Tratar de identificar las señales por parte de padres y progenitores para ofrecer una intervención temprana en las etapas infantiles. Es fundamental para la vida adulta. Terapia cognitivo-conductual: Ayuda a identificar y cambiar patrones de pensamiento que justifican comportamientos perjudiciales y a desarrollar habilidades para manejar la ira y la impulsividad. Manejo de la ira y la violencia: Se enseñan técnicas de relajación, habilidades de comunicación asertiva y resolución de problemas para reducir la agresión. Tratamiento para trastornos coexistentes: La terapia también se enfoca en problemas adicionales como el abuso de sustancias, el estado de ánimo u otras enfermedades mentales. Refuerzo del comportamiento adecuado: Se pueden implementar sistemas que recompensan las conductas apropiadas y aplican consecuencias negativas para las conductas ilegales o perjudiciales. Motivación del paciente: La terapia es más efectiva si la persona afectada busca tratamiento por iniciativa propia y está motivada para cambiar.

