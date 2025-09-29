Guardiola adelantará las elecciones en Extremadura si no hay acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026

"Presupuestos para el futuro, o que el futuro lo decidan los extremeños". La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, convocará elecciones autonómicas si no logra un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2026. En la primera reunión mantenida con los grupos parlamentarios para iniciar negociaciones, a la que no ha asistido Vox y tampoco el líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, la jefa del Ejecutivo ha planteado además la reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura para asegurar por ley legislaturas de cuatro años, de forma que los extremeños no tengan que volver a votar en 2027 si finalmente se produce ese adelanto.

"Queremos un proyecto autonómico para todos, que no dependa de pinzas ni bloqueos. No voy a permitir que Extremadura se paralice. Ya hemos prorrogado un presupuesto no puede haber más prórrogas", ha sentenciado Guardiola. Insiste en que su prioridad ahora es que haya presupuestos en 2026 y con ese ánimo, ha presentado a los grupos las grandes cifras del borrador que pretende registrar en la Cámara a mediados de octubre. "Si vemos que no tenemos las herramientas que necesitamos para que se siga produciendo el avance que se ha iniciado en nuestra tierra, pues tendrán que ser los ciudadanos extremeños los que elijan de manera democrática qué futuro quieren para Extremadura", ha insistido.

Reglamento de la Asamblea

Según ha avanzado Guardiola, el PP registrará este martes la modificación que plantean para el Reglamento de la Asamblea, que requerirá de mayoría simple para aprobarse en el pleno. Su objetivo, ha explicado, es adecuar el Reglamento de la Cámara al Estatuto de Autonomía, que en el artículo 16.1 establece que "la Asamblea, que representa al pueblo extremeño, es elegida por cuatro años, es inviolable y no podrá ser disuelta salvo en los supuestos previstos en el presente Estatuto".

Fotogalería | Imágenes de las reuniones de la presidenta de la Junta para hablar de los presupuestos extremeños / Javier Cintas

Un precepto que según Guardiola se incluyó en la reforma del año 2011 a petición del PSOE, y que no fue después trasladado al Reglamento de la Cámara. "Planteamos coherencia para que, en el caso de que haya un bloqueo, sean los ciudadanos los que decidan. Quiero estabilidad para mi tierra, gobierne quien gobierne", ha señalado. Guardiola no entendería que no se aprobara esa modificación del reglamento, puesto que "es absurdo que haya dos elecciones en poco más de un año".

Con esta modificación, el PP quiere asegurar una legislatura de cuatro años si finalmente hay adelanto electoral, ya que en los términos que actualmente recoge la ley, Extremadura tendría igualmente que sacar las urnas a la calle en mayo de 2027: En España, solo las llamadas "comunidades históricas": Andalucía, Galicia, País Vasco y Cataluña, pueden regular su propio calendario porque cuentan con ley electoral propia. El resto de comunidades, incluida Extremadura, que aprobaron sus estatutos de autonomía a partir de 1983, se rigen por la Ley Electoral General.

Las grandes cifras del borrador: Más de 8.600 millones de euros para "dar certidumbre" Aunque ya ha puesto el adelanto electoral sobre la mesa, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, insiste en que su prioridad es alcanzar un acuerdo con los grupos de la oposición para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. Con ese ánimo, todas las consejerías están trabajando ya en un borrador que se registrará en la Asamblea a mediados de octubre: más de 8.600 millones de euros, «los presupuestos más altos de la historia para reforzar los servicios públicos, apoyar a las empresas y autónomos, seguir haciendo realidad infraestructuras e inversiones y ofrecer certidumbre». La presidenta explicó que las cuentas reflejan el buen momento económico de la región: se han elaborado con una estimación de crecimiento del PIB del 1,3%, siguiendo las previsiones avaladas por la Airef, y un déficit del 0,1%. Además, «por primera vez en 20 años», recogen una disminución de la deuda pública, lo que a su juicio demuestra la buena marcha de la economía extremeña. Igualmente, Guardiola ha destacado que ahora mismo hay más gente trabajando que nunca en Extremadura y que los salarios crecerán por encima de los precios según las previsiones, lo que incrementará el poder adquisitivo de las familias. Asimismo, ha puesto en valor el aumento de las exportaciones, cuyo incremento es diez veces mayor que la media nacional, y los 19 millones captados de inversión extranjera, frente al desplome del 60% en el conjunto del país. A ello se añade que se han rozado los 230 millones más de recaudación. «Se demuestra el modelo que ha puesto en marcha funciona», ha defendido Guardiola en aras de ese acuerdo presupuestario. Según ha avanzado la presidenta, la próxima cita será el viernes, ya de forma individual entre la consejera de Hacienda, Elena Manzano, y cada grupo parlamentario. El objetivo, ha dicho, es que el borrador que se presente antes del 15 de octubre pueda ya incorporar propuestas de la oposición.

Un chantaje para PSOE y Unidas

Tras este primer encuentro, el PSOE y Unidas por Extremadura han calificado de "chantaje inaceptable" el anuncio de Guardiola de convocar elecciones anticipadas si no se aprueban los presupuestos de 2026 y ambos avanzan que no tienen miedo a las urnas. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha mostrado su "decepción" por la reunión, en la que a su juicio ha quedado claro el "tacticismo y politiqueo" de María Guardiola. "Lo que no puede ser es que Extremadura esté gobernada desde la calle Génova, en Madrid", ha dicho tras criticar el planteamiento de "o hay presupuestos, o me enfado y convoco elecciones".

Fotogalería | Imágenes de las reuniones de la presidenta de la Junta para hablar de los presupuestos extremeños / Javier Cintas

Tras mostrar la "buena voluntad" del PSOE para negociar, Álvarez ha señalado que su grupo presentará propuestas, pero cuando conozcan los números, y que seguirán participando en las reuniones, la próxima prevista para el viernes ya con la consejera de Hacienda, Elena Manzano. "Convocar elecciones supone mucho dinero y mucha pérdida de tiempo, y Extremadura lleva mucho tiempo perdiendo el tiempo, no está para experimentos", ha señalado.

Doble gasto electoral

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. "Nosotras creemos que Extremadura no se merece ningún chantaje y que las cuentas extremeñas están para hacer frente a los problemas que tienen los extremeños, como son las listas de espera, como es la bajada de ratios en la educación, como es la dependencia, como es tener más bomberos y más agentes de medio natural en nuestros montes", ha dicho tras considerar que también Vox "ahora mismo está deseando que haya elecciones".

De Miguel, que asegura que Unidas tampoco tiene miedo a ese adelanto electoral, no cree que sirva para que haya más estabilidad. "Lo único que genera es que los presidentes, las presidentas puedan llevar a elecciones a Extremadura cuando les dé la gana, sin tener en cuenta que si hay unas elecciones autonómicas el año que viene y unas elecciones municipales dentro de dos, eso va a suponer un doble gasto electoral para las arcas públicas y me parece injusto que los políticos hagan este dispendio del dinero público", ha zanjado.

Fotogalería | Imágenes de las reuniones de la presidenta de la Junta para hablar de los presupuestos extremeños / Javier Cintas

El PP ve "predisposición"

Por su parte, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Julia, ha destacado la "predisposición" de los grupos de la oposición a aportar a los presupuestos y ha confiado en se anteponga el interés general sobre el de los partidos para aprobar las cuentas. "Creemos que Extremadura tiene que crecer, Extremadura tiene que avanzar y la política no puede ser un escollo. Por eso hemos apelado a ese espíritu constructivo que tienen que tener todos los grupos parlamentarios en este proceso negociador que se va a abrir", ha dicho para después defender esa reforma del Reglamento.

Sánchez Juliá ha defendido esta medida para acabar con una "incongruencia" que existe desde el año 2011 y para dar estabilidad a Extremadura, "para que los extremeños tengan claro cuál es el escenario real que tenemos". Al respecto, en declaraciones recogidas por Europa Press, entiende que "no tiene que haber ningún problema" para su aprobación, ya que la última reforma del Estatuto de Autonomía "salió por unanimidad de los dos grupos parlamentarios (PSOE y PP) que estaban presentes en la legislatura 2007-2011".