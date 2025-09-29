Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las medidas ya están en vigor

El campo extremeño carga contra las ayudas por los incendios: "Es un insulto y una burla para los afectados"

Las organizaciones agrarias aseguran que no se contemplan los daños en la dehesa extremeña y tildan las cuantías de "irrisorias"

Incendio Forestal en Cuacos de Yuste

Incendio Forestal en Cuacos de Yuste / JUNTA DE EXTREMADURA /X

El Periódico Extremadura

Cáceres

Las organizaciones agrarias Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres han tachado este lunes de "insulto a agricultores y ganaderos extremeños" el decreto de ayudas por los incendios aprobado por la Junta de Extremadura.

Así lo han expresado los presidentes de APAG Extremadura ASAJA y ASAJA Cáceres, Juan Metidieri y Ángel García Blanco, en rueda de prensa este lunes, en la que han mostrado su rechazo porque, a su juicio, excluye a la mayor parte del campo extremeño y constituye una "auténtica burla" a los afectados.

Excepciones en las ayudas y cobertura

Según han señalado, el decreto limita las ayudas únicamente a los incendios producidos entre el 16 de junio y el 15 de agosto de 2025, dejando fuera a numerosos siniestros ocurridos antes y después de esas fechas, como los de Cuacos de Yuste la pasada semana.

Además, no se contemplan los daños en la dehesa extremeña, en los pastos, ni en encinas ni alcornoques, que son "pilares fundamentales" de la economía rural.

Cuantías

A eso se une que las cuantías fijadas por la Junta son "irrisorias y de chiste", con 500 euros por vaca muerta, cuando su precio de mercado supera los 2.400 euros; 75 euros por oveja, frente a los 180 euros reales; 100 euros por colmena, cuando en comunidades como Castilla y León se reconocen 150 euros, y no se ofrece ninguna ayuda para animales desaparecidos, cobertizos, maquinaria quemada o daños reales en alambradas.

"Estamos hablando de repartir miseria, no de compensar pérdidas. Esto es un insulto a la inteligencia y un desprecio absoluto hacia los profesionales del campo", ha señalado Metidieri.

Ausencia de negociación

También ha criticado la "falta de diálogo" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y de la Consejería de Agricultura con las organizaciones profesionales agrarias, frente a otras regiones donde se han negociado estas ayudas.

En ese sentido, García Blanco ha lamentado que "la señora Guardiola ha optado por la política del 'Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como', imponiendo un decreto unilateral, sin escuchar a quienes representamos legítimamente a agricultores y ganaderos", ha dicho.

Reclamaciones de las organizaciones

Ante esta situación, las dos organizaciones han realizado una serie de reclamaciones de manera urgente, como que el decreto se tramite como proyecto de ley para permitir la introducción de enmiendas y todas se admitan, o que las ayudas incluyan todos los incendios de 2025, sin restricciones temporales ni de superficie.

También piden que se indemnicen los pastos, encinas, alcornoques, colmenas, alambradas, cobertizos y maquinaria, y que se ajusten las indemnizaciones a la realidad del mercado, garantizando compensaciones mínimas del 90-95 por ciento de las pérdidas.

Reclaman además que se establezca una ayuda mínima de 5.500 euros para agricultores y ganaderos profesionales inscritos en la Seguridad Social Agraria, como ya ocurre en Castilla y León.

No descartan movilizaciones

Finalmente, Asaja Cáceres y APAG Extremadura Asaja advierten que, si la Junta no rectifica y no atiende las demandas de los afectados, intensificarán sus movilizaciones y no descartan llevar sus protestas a la calle.

"Para repartir limosna no estamos. O hay una respuesta real a las necesidades del campo extremeño o nos verán en las calles, porque no vamos a permitir que se humille ni se abandone a nuestros agricultores y ganaderos", advierten ambas organizaciones.

El campo extremeño carga contra las ayudas por los incendios: "Es un insulto y una burla para los afectados"

