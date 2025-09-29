Circuito Las Arenas prepara una carrera muy especial por su cincuenta aniversario ¡Llega la Super Sprint!

El Campeonato de España Élite de Motocross será este año más emocionante que nunca a su paso por Extremadura. El Circuito Las Arenas de Malpartida de Cáceres acoge este hito en el mundo de las dos ruedas que se celebrará los días 18 y 19 de octubre coincidiendo con su medio siglo de vida. Y ojo, que viene con alicientes que multiplican por cien la espectacularidad de esta prueba deportiva de la Real Federación Motociclista Española (RFME).

Cartel del Capeonato de España de Motocross, que se disputará en Malpartida de Cáceres los días 18 y 19 de octubre. / EL PERIÓDICO

Categorías

Las categorías en liza son la Élite MX1, Élite MX2 (categorías reinas), MX125 y MXFéminas. Destacados pilotos ya han confirmado su asistencia. Es la última prueba de 2025 y los títulos están por decidirse. Las espadas están en todo lo alto.Tras el exitazo del Campeonato de Extremadura, ahora le toca el turno a una prueba nacional que espera llenar Circuito Las Arenas en el año de su medio siglo de vida y las bodas de plata del Moto Club Las Arenas, impulsor de esta competición.

Las pruebas de motocross son espectaculares. / EL PERIÓDICO

Novedad: la Super Sprint

El domingo 19 de octubre, tras el grueso de las competiciones, sobre la una del mediodía, se celebrará la manga Super Sprint. Según explica Diego Lancho, presidente del Moto Club Las Arenas, explica que esta es la carrera más corta en la historia del motocross español, diseñada para ser explosiva y rápida. “Son solo seis vueltas y está muy enfocada a proporcionar un gran espectáculo al público. La duración prevista es de unos doce minutos y solo en esa manga se repartirán 5.500 euros en premios”, explica.

Salida de una de las competiciones que se desarrollan en Circuito Las Arenas. / EL PERIÓDICO

Es una carrera de alta emoción, pues combina su corta duración y un sistema de eliminación que genera un gran nivel de emoción para los espectadores. Para los participantes significa un aliciente pues se ofrece una cantidad significativa de dinero en premios por evento, lo que motiva a los pilotos a dar lo máximo. El objetivo es revitalizar el motocross, haciéndolo más dinámico, accesible y emocionante para el público y los propios pilotos.

En la manga Super Sprint participarán los quince mejores pilotos de MX1 y los 15 mejores de MX2 más dos pilotos invitados por la RFME, de estos dos, uno de ellos está ya confirmado y será Iván Cervantes, cinco veces campeón del mundo de enduro y ex piloto del Rally Dakar, ahora comentarista del Dakar en Teledeporte.

Dos saltos mejorados

Otro aliciente que se añade es que el Circuito Las Arenas ha mejorado su trazado para hacerlo más atractivo. En los últimos meses se han realizado cambios en pista, en concreto se han modificado dos de los saltos para que sean aún más espectaculares. “Son detalles que le dan un poco más de atractivo”, explica Lancho.

El circuito ha mejorado dos de sus saltos para ganar en espectacularidad. / EL PERIÓDICO

Motor económico

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres es otra de los grandes impulsores de este acontecimiento deportivo, así como de las actividades que se desarrollan en el Circuito Las Arenas. El alcalde Alfredo Aguilera señala que el Circuito Las Arenas “no solo es un motor económico del municipio, sino un instrumento para luchar contra el despoblamiento. Nos aporta una proyección en el ámbito deportivo muy importante, a nivel nacional e internacional. De hecho, hemos llegado a albergar un campeonato del mundo en sidecarcross. También proporciona un importante retorno económico a los alojamientos, hostelería, servicios y comercios del municipio. Igualmente, ofrece una alternativa deportiva y de ocio para los vecinos”.