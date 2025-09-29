Cuarenta jóvenes extremeños pueden convertirse en 'radares' de su generación: proceso y plazos

En el mundo actual muchas veces es difícil discernir las noticias veraces de otras con argumentos falsos, contenidos que tratan de ayudar de otros que tratan de engañar... Los jóvenes, en especial, reciben tunamis de información que no siempre saben bien cómo gestionar. Con el fin de ofrecer apoyo en este laberinto, el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) formará a voluntarios como informadores a través de su nuevo programa 'Radar Joven', que abrirá el próximo 1 de octubre plazo de inscripción.

Presentado este lunes por la directora general del IJEX, Raquel Martín, permitirá crear una red de 40 informadores juveniles nacidos entre 2009 y 2011, que difundirán información verificada en su entorno: centros educativos o espacios en los que pasen su tiempo libre y de ocio. "Debemos trabajar en el fomento de la alfabetización mediática y el pensamiento crítico de la población joven. Creemos que la mejor manera de responder a estos retos es implicar a los propios jóvenes, haciéndoles protagonistas de la información y participación", ha indicado Martín.

Los jóvenes interesados en participar pueden presentar su candidatura hasta el 13 de octubre rellenando un formulario que encontrarán en el apartado 'Radar Joven', de la web 'juventudextremadura.juntaex.es'. Además, deberán grabar un vídeo de entre 2 y 4 minutos en que defiendan su candidatura. "Queremos que estos corresponsales actúen frente a la desinformación, sean promotores de contenidos de calidad y agentes de cambio en su comunidad", ha explicado la responsable del IJEX.

Creación de contenidos

Los seleccionados se comprometen a compartir información de interés a las personas jóvenes de su entorno, que será facilitada por el punto de información juvenil que se les asignará y por el IJEX. Además, también crearán contenido para realizar esta tarea, como carteles, folletos o actividades, y remitirán al IJEX las consultas informativas que les trasladen los jóvenes.

Raquel Martín ha explicado que el programa incluye un completo itinerario de formación, participación e intercambio de experiencias que se desarrollará entre octubre y junio de 2025 impartido por la entidad Fad Juventud. "Serán cinco formaciones online que se centrarán en tres bloques temáticos: participación adolescente y juvenil; acciones de información juvenil e información y desinformación", ha destacado la directora general del IJEX.

Encuentros

Además, se celebrarán encuentros presenciales con una primera sesión que servirá de presentación y creación del grupo los días 25 y 26 de octubre en el albergue juvenil del Instituto en Baños de Montemayor. Posteriormente, habrá encuentros en enero, abril y junio.

Todos los participantes recibirán una certificación en la que constará la labor efectuada y el tiempo dedicado al programa como actividad de voluntariado y educación no formal a través del sistema de acreditación de competencias de Reconoce, en el que el IJEX participa.