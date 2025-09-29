Educación espera que hasta 200 centros educativos se beneficien de la nueva convocatoria de ayudas para climatización

La Consejería de Educación está preparando una nueva convocatoria de ayudas para que los ayuntamientos realicen obras de eficiencia energética que permitan mejorar el confort térmico en las aulas y prevé que pueda publicarse en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) a mediados de diciembre.

En esta nueva convocatoria se incluirán los más de 20 millones que no se adjudicaron por falta de solicitudes en la anterior, lanzada en julio de 2024, que podrían llegar ahora a entre 150 y 200 centros educativos. Así lo ha expuesto esta mañana el secretario general de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Francisco Eugenio Pozo Pitel, durante la comisión de Educación, en el Parlamento regional, a preguntas de la diputada socialista Ana Fernández.

El responsable de la consejería ha señalado que, además, han destinado otros siete millones de euros para la instalación de luces led y placas fotovoltaicas en los institutos de Secundaria de la región y que se trabaja también en contratos para realizar auditorías energéticas en otros centros. Ha avanzado, asimismo, que en el día de hoy se han puesto a disposición de los ayuntamientos participantes en la primera convocatoria de subvenciones más de dos millones de euros "para que no tengan problemas de tesorería para iniciar estas obras", ha dicho. En total, en esa primera convocatoria se presentaron 94 solicitudes de las que se aprobaron 74 proyectos pertenecientes a 63 ayuntamientos por un importe total de 9,4 millones de los 30 disponibles.

La diputada socialista, Ana Fernández, con compañeros del grupo parlamentario, durante la comisión de Educación, esta mañana. / ASAMBLEAEX

Pozo Pitel ha insistido en que actualmente se están realizando actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios educativos "por toda la región para dar respuesta a demandas históricas". Entre ellas, ha citado que este verano se han adjudicado obras de nuevos colegios que estaban incluidas en el plan de infraestructuras educativas 2016-2020 y que "llevaban años paralizadas". También en la actualidad, ha dicho que se están llevando a cabo 161 obras en centros educativos de la región por valor de 80 millones, hay otras 69 obras en ejecución "relacionadas con ampliaciones, reformas y mejoras" por valor de 15 millones y que en los últimos meses han finalizado 78 obras por importe de 21 millones. Además, hay otras 14 actuaciones que están en proceso de adjudicación por valor de 43 millones.

Cofinanciación de los ayuntamientos

En este sentido, la diputada socialista ha recordado que en la primera convocatoria fueron pocos los ayuntamientos que optaron a estas subvenciones principalmente porque "la gestión y la responsabilidad de las obras recaen sobre los propios ayuntamientos" y porque, además, estos tienen que asumir el 20% del coste total de las actuaciones. Unas situaciones que Fernández sigue criticando porque "son competencias que la Junta se quita del medio".

La socialista ha apremiado a la administración a sacar cuanto antes la nueva convocatoria para paliar los efectos del calor en las aulas y ha anunciado que llevarán a pleno una moción para que esos 20 millones sobrantes de la anterior convocatoria se inviertan directamente en sistema de climatización.