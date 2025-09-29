Extremadura entra en el reparto de 34 millones del ministerio para restauración de las zonas devastadas por los incendios

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico destinará 34,5 millones de euros a la restauración hidrológico-forestal de las zonas devastadas por los grandes incendios del verano de 2025. Con un importe de 24 millones, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (DGBBD) impulsará trabajos de restauración en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, tras las solicitudes de apoyo presentadas por estas comunidades autónomas en aplicación del artículo 50 bis de la Ley de Montes. No se ha determinado aún el dinero en concreto que llegará a Extremadura.

Estas intervenciones hidrológico-forestales de emergencia persiguen minimizar la pérdida de suelo, estabilizar el terreno y contener los procesos erosivos que se producen tras los incendios y otros desastres naturales, especialmente en áreas de fuertes pendientes.

Asimismo, se pretende potenciar la recuperación de la cobertura vegetal y reducir el alto riesgo de plagas forestales, mediante tratamientos selvícolas y de prevención, y contribuir a la reparación de la red de pistas forestales dañadas.

Cauces y riberas

Entre las actuaciones previstas se incluyen la restauración de cauces y riberas, el control de la erosión y de la desertificación, la retirada y tratamiento de la biomasa quemada, la colaboración en el control de plagas forestales y la restauración de infraestructuras rurales de uso general.

En paralelo, los organismos de cuenca acometen planes de choque para proteger los recursos hídricos en las áreas incendiadas. Para la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), una inversión inicial de 2,5 millones para trabajos de urgencia en Mombeltrán (Ávila), con el fin de proteger tomas de abastecimiento y evitar el arrastre de cenizas a los cauces.

En la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), actuaciones en las provincias más afectadas -Ourense, León, Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila- con un presupuesto estimado de 5,1 millones para fajinas, albarradas, retirada de madera quemada y adecuación de infraestructuras hidráulicas.

En la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, un plan de choque dotado con tres millones para evitar la contaminación de ríos y embalses tras los incendios, mediante estabilización de suelos y control de sedimentos.

Estas ayudas han sido anunciadas tras la reunión de las organizaciones profesionales agrarias COAG, UPA, Asaja y Unión de Uniones, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la federación de regantes (Fenacore), la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la Confederación Española de Pesca (Cepesca), con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En la reunión, el sector agroalimentario ha reclamado al Gobierno un pacto de Estado que sea "vivo", ya que el cambio climático "no va a parar" y en dos años estará "fuera de juego", y que cuente con un presupuesto "importante" para llevar a cabo las diez medidas que ha planteado el Ejecutivo.