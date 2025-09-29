Las familias extremeñas podrán pedir desde este martes las ayudas para guarderías privadas

Las familias con hijos de uno a tres años podrán solicitar a partir de mañana las ayudas para sufragar el coste de guarderías privadas que se encuentran fuera de la red educativa de centros de la Junta de Extremadura, con un máximo de 200 euros mensuales durante 12 mensualidades.

El importe total de esta convocatoria es de 5.220.000,00 euros, de los que 2.610.000 euros se destinarán a la anualidad de 2025 y, la misma cantidad a la de 2026, con financiación a cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Plazo y objetivo

Tras la publicación este lunes de la primera convocatoria de estas ayudas en el Diario Oficial de Extremadura, las familias podrán solicitarlas hasta el 31 de octubre, siendo subvencionable el periodo entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Estas subvenciones, concendidas por la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, pretenden facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se pusieron en marcha el año pasado para menores de dos a tres años, ampliándose en este a menores de uno a dos, para lograr llegar un mayor número de familias.

Convocatoria extraordinaria

En el mes de marzo se publicará una convocatoria extraordinaria, a la que podrán acceder las familias que inscriban a sus hijas e hijos en guardería con posterioridad al 31 de octubre de este año, pagándose todas las mensualidades con carácter retroactivo.

Como novedad de esta convocatoria, la ayuda económica será ingresada directamente en las cuentas de las madres, padres o tutores, a diferencia de la convocatoria anterior, que iba destinada directamente a las guarderías.

Otras ayudas

Estas ayudas se suman a las que concede la Consejería de Educación para menores de 1 a 3 años, que acuden a centros educativos infantiles, integrados en la red de centros de la Junta de Extremadura, con la misma cuantía y las mismas mensualidades. El objetivo es lograr que en el próximo curso escolar la gratuidad de las guarderías sea universal para las niñas y niños de 0 a 3 años.