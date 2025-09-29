Guardiola inicia negociaciones con la oposición para sacar adelante un presupuesto "con diálogo y consenso"

Comienza la batalla por los presupuestos en Extremadura. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha convocado este lunes a los tres grupos parlamentarios de la oposición con ánimo de "diálogo y consenso" para sacar adelante las cuentas autonómicas de 2026, después de que los desencuentros del año pasado, primero con Vox y después con el PSOE, dejaran a la región en la situación de prórroga actual. El portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha avanzado la convocatoria conjunta, que tendrá lugar esta tarde a partir de las 18.00 horas en la sede de la Presidencia de la Junta. Posteriormente, a las 19.00 horas, Guardiola comparecerá en rueda de prensa.

"Esperamos que el espíritu constructivo sea el que impere en la negociación atendiendo el interés general", ha manifestado Sánchez Juliá. El PP espera que esta cita suponga "un punto de inflexión" en la política extremeña, marcada en los últimos meses por un clima de crispación y grandes desencuentros entre gobierno y oposición. Los populares inician negociaciones "con ánimo constructivo" y a preguntas de un hipotético adelanto electoral ante un nuevo fracaso, ha señalado que por el momento, aprobar nuevos presupuestos es el único escenario que manejan, si bien todas las opciones "están abiertas".

Procesamiento de Gallardo

Como ya se sabe, el Estatuto de Autonomía de Extremadura fija el 15 de octubre como fecha tope para que el proyecto de cuentas autonómicas inicie su tramitación parlamentaria, con tiempo suficiente para aprobarse y entrar en vigor el 1 de enero. La negociación que se inicia este lunes para ello volverá a estar marcada por la fiscalidad y la política migratoria, a tenor de las cartas que tanto el PSOE como Vox han enseñado en los últimos días. Está por ver también cómo influirá en el proceso el contexto político nacional y la situación judicial del líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que irá a juicio por malversación y tráfico de influencias en el caso David Sánchez.

«Tener al líder de la oposición sentado en el banquillo de los acusados supone no poder negociar en unas condiciones óptimas», afirmaba el pasado martes el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras cuestionar la credibilidad de Gallardo para sentarse con la presidenta y "hablar de lo que necesitan los extremeños". No obstante, después también reconoció que «por respeto a sus votantes», la Junta no podía excluir al PSOE de la negociación.

Este lunes, Sánchez Juliá ha confirmado que también el PSOE ha sido citado a la reunión. "Vamos a respetar a todos los votantes socialistas, que también tienen que estar representados en la negociación presupuestaria", ha recalcado tras volver a pedir la dimisión de Gallardo por "limpieza democrática".

Impuestos e inmigración

El año pasado la principal exigencia de los socialistas para el acuerdo fue dar un giro de timón a la política fiscal que practica el PP «en favor de unos cuantos privilegiados». En julio, en una de sus primeras intervenciones como diputado en la Asamblea de Extremadura, Gallardo se ratificó en ese sentido y volvió a tender la mano a Guardiola para negociar sin depender de Vox. Pero el Ejecutivo regional ya ha advertido que no está dispuesto a ese «retroceso».

Por su parte, la formación de Santiago Abascal, que en el pleno del pasado jueves ya supeditó su apoyo a una rebaja de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz, añade a sus líneas rojas la inmigración, que fue lo que dinamitó el acuerdo para las cuentas de 2025, y la eliminación del gasto superfluo.

"Grandes medidas y grandes políticas"

Sánchez Juliá ha elogiado el talante dialogante de Guardiola y su apuesta por el consenso con el fin de "poner el interés general por delante de cualquier interés". "Mientras 15 días antes la presidenta de la Junta está reuniendo a los grupos parlamentarios para hablar del presupuesto y dar los grandes números y escuchar propuestas, mañana le finaliza el plazo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para registrar los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados y por tercer año consecutivo el Gobierno de España va a faltar a su obligación constitucional de registrar presupuestos", ha señalado.

En esta línea, Sánchez Juliá ha asegurado que Guardiola en el encuentro de este lunes tenderá la mano a los grupos parlamentarios en su "línea de diálogo, de consenso", y planteará "grandes medidas y grandes políticas" para que Extremadura siga creciendo "en el camino de cambio que emprendió en el año 2023".