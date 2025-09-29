Iberdrola destaca el potencial de electrificación de la economía en Extremadura

Cáceres ha acogido este lunes la XXII edición del encuentro del negocio de Redes de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, la distribuidora de Iberdrola en España, donde ha destacado el potencial de electrificación de la economía en Extremadura como “sinónimo de competitividad, autonomía energética y oportunidad de inversión”.

La cita ha reunido a más de un centenar de empleados y ha estado presidida por el director de i-DE en la región Oeste, Óscar Villanueva, y el jefe del negocio de Red en Extremadura, David Martín Arevalillo. "Tenemos ante nosotros una gran oportunidad para industrializar el país de forma sostenible, apostando por la electrificación de actividades que hoy dependen de recursos fósiles”, ha señalado Villanueva en su intervención. Esta transformación, ha indicado, permitirá reducir las emisiones de gases contaminantes que dañan el medio ambiente y aceleran el cambio climático.

Impulso al vehículo eléctrico

En su intervención, Villanueva se ha referido a iniciativas como el impulso al vehículo eléctrico y el uso de electricidad para generar calor en entornos residenciales e industriales. Estos, según ha indicado, son ejemplos claros de cómo se puede avanzar hacia un modelo más limpio, eficiente y comprometido con el futuro del planeta.

También ha destacado que la transición energética ofrece “numerosos beneficios como país y como región”, ya que “contamos con abundantes recursos naturales como el sol, el viento y el agua, fundamentales para generar energía limpia y competitiva”. Por ello, para Villanueva es “crucial” aprovechar estos recursos mediante el uso de tecnologías renovables y de almacenamiento.

Con ese marco, los responsables de i-DE han incidido en que todas las industrias en crecimiento necesitarán más electricidad, lo que obliga a incrementar las inversiones en redes. En este sentido, han incidido en la necesidad de conocer con claridad el marco regulatorio para construir el plan de negocio con el que afrontar este nuevo periodo (2026-2031).

En ese escenario, ha apuntado Iberdrola en una nota de prensa, las redes eléctricas inteligentes son “la columna vertebral para hacer posible la transición energética, ya que integran las renovables y conectan los grandes proyectos industriales”.

Asimismo, en el encuentro celebrado en Cáceres, el jefe de negocio de Red en Extremadura, David Martín Arevalillo, ha reafirmado que apostar por la electrificación y por unas redes modernas y resilientes es una “condición indispensable” para lograr la descarbonización de la economía, avanzar en la transición energética y garantizar un futuro sostenible, competitivo y de calidad para la sociedad.

10.600 km de líneas eléctricas

En Extremadura, i-DE, la distribuidora de Iberdrola gestiona más de 10.600 kilómetros de líneas de baja y media tensión y más de 2.000 kilómetros de líneas de alta y muy alta tensión. También cuenta con 3.467 centros de transformación en servicio y 65 subestaciones para dar el mejor servicio tanto a particulares como a empresas.

Según informa en una nota, gracias a estas instalaciones, i-DE cuenta hoy en la región con una red moderna, digitalizada y preparada para atender las necesidades y retos que plantea la electrificación de la economía en Extremadura. El esfuerzo inversor realizado por i-DE en la comunidad autónoma durante muchos años, ha permitido también una mejora sustancial en la calidad de suministro que ofrece a sus clientes.

Desde i-DE se ha concluido señalando que la electrificación del consumo es una solución efectiva para construir un futuro más sostenible. Apostar por la electricidad como fuente principal de energía es un compromiso con la eficiencia, la reducción de costes y la mejora de la calidad de vida.