La Junta no descarta integrar rutas de autobuses regulares y escolares en el futuro

Es una medida que ya funciona en regiones como Galicia, Asturias o Castilla y León y en Extremadura no se descarta para el futuro. Se trata de la posibilidad de que los alumnos que utilizan transporte escolar puedan usar también los autobuses de líneas regulares que pasan por sus municipios para desplazarse a los centros educativos.

Esta opción se reguló a través de un decreto en 2008, pero no ha sido hasta este verano cuando se ha desarrollado la orden necesaria para crear rutas de autobús integradas. Se ha hecho, además, como «una medida de carácter excepcional» para intentar cubrir las rutas escolares desiertas ante la situación que se avecinaba en el inicio de este curso, aunque finalmente no fue puesta en marcha, según ha explicado esta mañana Eduardo Villaverde, director general del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC).

Según ha dicho en la Comisión de Educación, tras una pregunta de la diputada socialista Ana Fernández, es una medida que se está valorando en colaboración con la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que tiene soporte legal en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y no se descarta en el futuro.

«Es que se da la circunstancia de que en muchos municipios el transporte escolar sale a las 7.30 horas de mañana con 25 chavales y diez minutos antes sale la ruta regular con tres personas que van a la misma localidad. No estoy diciendo nada, pero en otras comunidades lo han explorado y han visto que funciona y que también supone un ahorro importante para la administración compartir rutas». Ante la situación generada en el transporte escolar, con más de 200 rutas desiertas y sin funcionamiento durante los primeros días de curso, Villaverde ha destacado que la posibilidad de crear rutas integradas «es una forma de abrir puertas a intentar buscar soluciones que hagan compatible el transporte escolar en Extremadura».

Por su parte, para la diputada socialista se trata de una medida «muy difícil de implantar» y considera que la orden publicada el pasado julio para el desarrollo de esta opción fue «un intento desesperado para hacer un guiño a las empresas» porque ya en junio sabían que las empresas de transporte escolar no iban a licitar. Fernández ha recordado, además, que las empresas siguen sin garantizar las rutas escolares más allá de este curso.