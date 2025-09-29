Asuntos de la Comisión de Educación
La Junta no descarta integrar rutas de autobuses regulares y escolares en el futuro
La administración regional valoró esta opción ante la problemática del transporte escolar, pero no se ha usado aún: «ya se hace en Galicia, Asturias y Castilla y León»
Es una medida que ya funciona en regiones como Galicia, Asturias o Castilla y León y en Extremadura no se descarta para el futuro. Se trata de la posibilidad de que los alumnos que utilizan transporte escolar puedan usar también los autobuses de líneas regulares que pasan por sus municipios para desplazarse a los centros educativos.
Esta opción se reguló a través de un decreto en 2008, pero no ha sido hasta este verano cuando se ha desarrollado la orden necesaria para crear rutas de autobús integradas. Se ha hecho, además, como «una medida de carácter excepcional» para intentar cubrir las rutas escolares desiertas ante la situación que se avecinaba en el inicio de este curso, aunque finalmente no fue puesta en marcha, según ha explicado esta mañana Eduardo Villaverde, director general del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC).
Según ha dicho en la Comisión de Educación, tras una pregunta de la diputada socialista Ana Fernández, es una medida que se está valorando en colaboración con la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que tiene soporte legal en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y no se descarta en el futuro.
«Es que se da la circunstancia de que en muchos municipios el transporte escolar sale a las 7.30 horas de mañana con 25 chavales y diez minutos antes sale la ruta regular con tres personas que van a la misma localidad. No estoy diciendo nada, pero en otras comunidades lo han explorado y han visto que funciona y que también supone un ahorro importante para la administración compartir rutas». Ante la situación generada en el transporte escolar, con más de 200 rutas desiertas y sin funcionamiento durante los primeros días de curso, Villaverde ha destacado que la posibilidad de crear rutas integradas «es una forma de abrir puertas a intentar buscar soluciones que hagan compatible el transporte escolar en Extremadura».
Por su parte, para la diputada socialista se trata de una medida «muy difícil de implantar» y considera que la orden publicada el pasado julio para el desarrollo de esta opción fue «un intento desesperado para hacer un guiño a las empresas» porque ya en junio sabían que las empresas de transporte escolar no iban a licitar. Fernández ha recordado, además, que las empresas siguen sin garantizar las rutas escolares más allá de este curso.
Villaverde: «El problema del transporte escolar radica en que no hay competencia»
El director general del EPESEC, Eduardo Villaverde, ha explicado esta mañana en una comisión parlamentaria los pasos que el Gobierno regional ha dado en materia de transporte escolar hasta llegar a la falta de más de 200 rutas y el conflicto generado a principio de curso con más de 5.000 alumnos sin autobuses para llegar a sus centros educativos, que posteriomente se solución con un acuerdo.
Villaverde ha defendido que desde el primer momento han dialogado con el sector para mejorar su condiciones técnicas y económicas y ha lamentado que detrás del conflicto hay varias empresas que han tensado la situación «al límite» ante la ausencia de competencia en la región. «Hemos trabajado sin descanso, no ha sido un problema de sensibilidad, el problema radica en que no hay competencia. Si en Extremadura hubiese una flota de 1oo autobuses más no existiría el problema, se acabaría esas ‘escrituras de propiedad’ que dicen que tienen sobre las rutas, pero desgraciadamente no hay competencia» . Villaverde ha planteado también la opción de revisar a nivel nacional la exigencia de que los buses deban tener menos de 16 años para poder transportar alumnos.
- Extremadura aspira a convertirse en líder internacional de cultivo leñoso
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial
- Riesgo de lluvias intensas en Extremadura por los restos del huracán Gabrielle este fin de semana
- Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
- Sin fecha para la ampliación de las oposiciones de funcionario y laboral de la Junta
- Accidente de tráfico en Olivenza: Una joven en estado crítico por un atropello
- Arrancan las obras para proteger el yacimiento del Turuñuelo con la cúpula más grande de España
- Hasta 10.000 euros de ayudas por comprar un coche en Extremadura: ¿Merece la pena un eléctrico?