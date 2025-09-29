Un mes de formación y 9 de contrato: abre el plazo para solicitar las ayudas del programa 'Pasarela Empresa'

Este martes se abre el plazo para solicitar las ayudas del programa 'Pasarela Empresa', un plan regional para facilitar la inserción laboral de personas desempleadas y dar respuesta a la creciente demanda de personal cualificado por parte de las empresas en sectores estratégicos.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas, que se podrán tramitar hasta el 31 de octubre. El programa se dirige a cubrir la creciente demanda de mano de obra cualificada en sectores como la construcción, hostelería, comercio, turismo, industria, energías renovables, tecnología y salud.

Para ello, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destina un presupuesto de 2.100.000 euros, con fuente de financiación 'Transferencias del Estado'.

Contenido y destinatarios

'Pasarela Empresa' combina formación teórica especializada con experiencia práctica en empresas reales, permitiendo a las personas desempleadas obtener certificados de profesionalidad o completar contenidos formativos autorizados por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE).

Este enfoque de formación dual busca una inserción laboral efectiva y adaptada a la demanda real del mercado. Cada itinerario tendrá una duración total de 10 meses, distribuidos en dos etapas, un mes de formación inicial intensiva, centrada en conocimientos teóricos esenciales, y nueve meses de formación en alternancia con empleo, en los que los participantes estarán contratados por empresas del sector.

Jornadas de trabajo con formación

Durante esta segunda etapa, un 65 por ciento de la jornada será de trabajo efectivo y un 35 por ciento se dedicará a formación continua, todo ello regulado por el convenio colectivo aplicable. Cada proyecto deberá contar con entre 8 y 15 participantes y con el compromiso de contratación de, al menos, el 30 por ciento del alumnado una vez finalizado el programa.

Pueden participar en el programa las personas desempleadas mayores de 18 años, inscritas como demandantes de empleo en el SEXPE; las entidades promotoras, como centros de formación, entidades sociales o asociaciones empresariales, responsables de la formación y del acompañamiento, y también las empresas adheridas, que contratarán a los participantes mediante contratos de formación en alternancia y que recibirán las correspondientes subvenciones por la experiencia laboral generada.