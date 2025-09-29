Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de septiembre

Actualidad
Los extremeños que se marchan a trabajar fuera descienden en más de 10.000 en solo dos años
Si en 2022 hubo 58.953 personas que firmaron contratos en otras regiones, en 2024 se redujeron a 47.091
Una pareja de Plasencia denunciará al SES por "negligencia" tras pasar su bebé 41 días en la UCI
Los padres ya presentaron una reclamación porque su madre fue enviada a casa cuatro días antes de nacer y, cuando volvió, le hicieron una cesárea de urgencia y tuvieron que reanimar y poner ventilación al niño
El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
Malpartida, Arroyo de la Luz y Casar impulsan la atracción de jóvenes para frenar el descenso poblacional
Kini Carrasco, atleta paralímpico cacereño, ante el décimo aniversario de su carrera solidaria: "Necesitamos dar un salto de calidad para que más jóvenes lleguen a la cima"
Tras retirarse de la competición a máximo nivel, el deportista encara nuevos retos y afronta una edición especial de una prueba en favor de los niños hospitalizados
La berrea en Monfragüe: claves a seguir para disfrutarla sin dejar huella
La época de celo del ciervo llena de espectáculo sonoro y natural el Parque Nacional cacereño, pero su observación requiere seguir una serie de recomendaciones para evitar daños tanto en la fauna, la flora como en los visitantes
- Extremadura aspira a convertirse en líder internacional de cultivo leñoso
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial
- Riesgo de lluvias intensas en Extremadura por los restos del huracán Gabrielle este fin de semana
- Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
- Sin fecha para la ampliación de las oposiciones de funcionario y laboral de la Junta
- Accidente de tráfico en Olivenza: Una joven en estado crítico por un atropello
- Arrancan las obras para proteger el yacimiento del Turuñuelo con la cúpula más grande de España
- Hasta 10.000 euros de ayudas por comprar un coche en Extremadura: ¿Merece la pena un eléctrico?