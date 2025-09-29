Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Si en 2022 hubo 58.953 personas que firmaron contratos en otras regiones, en 2024 se redujeron a 47.091

Los padres ya presentaron una reclamación porque su madre fue enviada a casa cuatro días antes de nacer y, cuando volvió, le hicieron una cesárea de urgencia y tuvieron que reanimar y poner ventilación al niño

Malpartida, Arroyo de la Luz y Casar impulsan la atracción de jóvenes para frenar el descenso poblacional

Tras retirarse de la competición a máximo nivel, el deportista encara nuevos retos y afronta una edición especial de una prueba en favor de los niños hospitalizados

La época de celo del ciervo llena de espectáculo sonoro y natural el Parque Nacional cacereño, pero su observación requiere seguir una serie de recomendaciones para evitar daños tanto en la fauna, la flora como en los visitantes