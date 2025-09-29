Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de septiembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Quienes se trasladan a otras comunidades lo hacen sobre todo a Andalucía (13.940) y Madrid (11.441).

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los extremeños que se marchan a trabajar fuera descienden en más de 10.000 en solo dos años

Si en 2022 hubo 58.953 personas que firmaron contratos en otras regiones, en 2024 se redujeron a 47.091

Una pareja de Plasencia denunciará al SES por "negligencia" tras pasar su bebé 41 días en la UCI

Los padres ya presentaron una reclamación porque su madre fue enviada a casa cuatro días antes de nacer y, cuando volvió, le hicieron una cesárea de urgencia y tuvieron que reanimar y poner ventilación al niño

El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja

Malpartida, Arroyo de la Luz y Casar impulsan la atracción de jóvenes para frenar el descenso poblacional

Kini Carrasco, atleta paralímpico cacereño, ante el décimo aniversario de su carrera solidaria: "Necesitamos dar un salto de calidad para que más jóvenes lleguen a la cima"

Tras retirarse de la competición a máximo nivel, el deportista encara nuevos retos y afronta una edición especial de una prueba en favor de los niños hospitalizados

La berrea en Monfragüe: claves a seguir para disfrutarla sin dejar huella

La época de celo del ciervo llena de espectáculo sonoro y natural el Parque Nacional cacereño, pero su observación requiere seguir una serie de recomendaciones para evitar daños tanto en la fauna, la flora como en los visitantes

