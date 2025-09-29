Inicio de las negociaciones
Guardiola adelantará las elecciones en Extremadura si no hay acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026
En la primera reunión con los grupos de la oposición, a la que no ha acudido Vox y tampoco Gallardo, plantea una reforma del Reglamento de la Asamblea para asegurar por ley legislaturas de cuatro años y no tener que repetir comicios en 2027
"Presupuestos para el futuro, o que el futuro lo decidan los extremeños". La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, convocará elecciones autonómicas si no logra un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2026. En la primera reunión mantenida con los grupos parlamentarios para iniciar negociaciones, a la que no ha asistido Vox y tampoco el líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, la jefa del Ejecutivo ha planteado además la reforma del Reglamento de la Asamblea para asegurar por ley legislaturas de cuatro años, de forma que los extremeños no tengan que volver a votar en 2027 si finalmente se produce ese adelanto.
"Queremos un proyecto autonómico para todos, que no dependa de pinzas ni bloqueos. No voy a permitir que Extremadura se paralice. Ya hemos prorrogado un presupuesto no puede haber más prórrogas", ha sentenciado Guardiola. Insiste en que su prioridad ahora es que haya presupuestos en 2026 y con ese ánimo, ha presentado a los grupos las grandes cifras del borrador que pretende registrar en la Cámara a mediados de octubre, que supera los 8.600 millones de euros. Ahora bien, "si vemos que no tenemos las herramientas que necesitamos para que se siga produciendo el avance que se ha iniciado en nuestra tierra, pues tendrán que ser los ciudadanos extremeños los que elijan de manera democrática qué futuro quieren para Extremadura", ha insistido.
- Extremadura aspira a convertirse en líder internacional de cultivo leñoso
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial
- Riesgo de lluvias intensas en Extremadura por los restos del huracán Gabrielle este fin de semana
- Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
- Sin fecha para la ampliación de las oposiciones de funcionario y laboral de la Junta
- Accidente de tráfico en Olivenza: Una joven en estado crítico por un atropello
- Arrancan las obras para proteger el yacimiento del Turuñuelo con la cúpula más grande de España
- Hasta 10.000 euros de ayudas por comprar un coche en Extremadura: ¿Merece la pena un eléctrico?