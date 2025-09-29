Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inicio de las negociaciones

Guardiola adelantará las elecciones en Extremadura si no hay acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026

En la primera reunión con los grupos de la oposición, a la que no ha acudido Vox y tampoco Gallardo, plantea una reforma del Reglamento de la Asamblea para asegurar por ley legislaturas de cuatro años y no tener que repetir comicios en 2027

Rocío Entonado Arias

"Presupuestos para el futuro, o que el futuro lo decidan los extremeños". La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, convocará elecciones autonómicas si no logra un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2026. En la primera reunión mantenida con los grupos parlamentarios para iniciar negociaciones, a la que no ha asistido Vox y tampoco el líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, la jefa del Ejecutivo ha planteado además la reforma del Reglamento de la Asamblea para asegurar por ley legislaturas de cuatro años, de forma que los extremeños no tengan que volver a votar en 2027 si finalmente se produce ese adelanto.

"Queremos un proyecto autonómico para todos, que no dependa de pinzas ni bloqueos. No voy a permitir que Extremadura se paralice. Ya hemos prorrogado un presupuesto no puede haber más prórrogas", ha sentenciado Guardiola. Insiste en que su prioridad ahora es que haya presupuestos en 2026 y con ese ánimo, ha presentado a los grupos las grandes cifras del borrador que pretende registrar en la Cámara a mediados de octubre, que supera los 8.600 millones de euros. Ahora bien, "si vemos que no tenemos las herramientas que necesitamos para que se siga produciendo el avance que se ha iniciado en nuestra tierra, pues tendrán que ser los ciudadanos extremeños los que elijan de manera democrática qué futuro quieren para Extremadura", ha insistido.

