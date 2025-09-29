Vox planta a Guardiola en la primera reunión de presupuestos y el PSOE "duda de su utilidad"

El Grupo Parlamentario Vox no acudirá a la reunión con la presidenta de la Junta, María Guardiola, convocada para las 18,00 horas de este lunes para tratar sobre los Presupuestos de Extremadura para 2026, ya que no va a sentarse con el presidente del Grupo Socialista, Miguel Ángel Gallardo, que está procesado por "graves delitos".

Así lo ha avanzado el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que en primer lugar ha lamentado "las formas" ya que a esta reunión se les ha convocado a través de un correo electrónico, lo que a su juicio "no es manera de dirigirse a los presidentes de los grupos parlamentarios para un asunto de esta envergadura" como son los presupuestos de la región, que son "la ley más importante anual" para la Junta.