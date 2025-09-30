Gallardo, sobre el adelanto electoral en Extremadura: "Guardiola ha venido con trabajo del fin de semana en Murcia"

El líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha ratificado este martes que no aceptará "chantajes" en la negociación de los presupuestos autonómicos de 2026 y en relación a la propuesta para asegurar por ley legislaturas de cuatro años, afirma que los socialistas votarán "lo que sea bueno para Extremadura, no solo para los intereses del PP". "La señora Guardiola ha venido con trabajo del fin de semana en Murcia", ha dicho Gallardo después de que este lunes, en la primera reunión para negociar los presupuestos con la oposición, la presidenta de la Junta asegurara que adelantará las elecciones si tampoco este año hay acuerdo.

El líder socialista cree que todo es una estrategia orquestada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que está utilizando "como conejillo de indias" a las regiones gobernadas por su partido ante sus "dificultades" para llegar a ser presidente. "Extremadura ya no tiene autonomía para decidir su destino", ha lamentado Gallardo. En ese sentido, ha recordado que ya el año pasado, PP y PSOE pactaron los presupuestos en Extremadura, pero Guardiola decidió retirarlos en último momento porque en el Congreso se estaba debatiendo el decreto ómnibus y "mostrar el acuerdo en Extremadura le venía mal a Feijóo".

Mayoría del PSOE

"Si quiere presupuestos, lo que tiene que hacer es negociar y no chantajear. Aprobaremos lo que sea bueno para Extremadura, no solo para los intereses de Guardiola", ha sentenciado Gallardo, que asegura que en la reunión "sin contenido" de este pasado lunes solo se entregó a la oposición una carpeta con tres folios en blanco y un bolígrafo.

Para el secretario general de los socialistas extremeños, los ciudadanos de la región ya eligieron a sus representantes, dieron una mayoría al PSOE, ha recordado, que no pudo gobernar porque Guardiola alcanzó la presidencia "bajo una mentira al decir que no pactaría con Vox y después hacer lo contrario. "Y ahora hay un gobierno que ha fracasado y ha llevado a una inestabilidad nunca conocida en Extremadura", afirma.

Europa Press

Sentencia judicial

En relación a su situación judicial y esta hipotética convocatoria de elecciones anticipadas, Gallardo ha insistido en que cuando se celebre el juicio se conocerá la verdad. "Lo que ha habido es un intento de la derecha y la ultraderecha de destruir al adversario político y lo afronto desde la absoluta tranquilidad, con el deseo de que sea lo antes posible", ha señalado. Afirma que el PP tiene "pánico" esta verdad, ya que "han construido un relato ficticio", y como el calendario electoral ordinario les puede venir mal, plantean también este adelanto electoral para que los extremeños voten antes de que haya sentencia.

Sobre el supuesto adelanto electoral se ha pronunciado también este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que también enmarca "en una decisión de Madrid". Quintana contrapone además la postura de la Junta con la del Gobierno central, que está consiguiendo "logros económicos increíbles" pese a contar también con presupuestos prorrogados.