Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La ciudad contabiliza en lo que va de año tres casos que se investigan como homicidio, un dato que sobrepasa la estadística de Interior que solo recoge una muerte en 2015 y otra en 2017

El PP planteará una reforma del Reglamento de la Asamblea para asegurar por ley legislaturas de cuatro años y no tener que repetir los comicios en 2027

Se trata del vecino de enfrente de la víctima y se acogió a su derecho a no declarar

La misión humanitaria internacional busca romper el bloqueo israelí y transportar ayuda a la Franja

Reside en el Centro Vida de la organización desde hace cinco meses y convive allí con otros acogidos como Juan, que tiene problemas de movilidad