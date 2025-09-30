Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de septiembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Un agente de la policía científica.

Un agente de la policía científica. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Cáceres registra la cifra más alta de muertes violentas de la última década

La ciudad contabiliza en lo que va de año tres casos que se investigan como homicidio, un dato que sobrepasa la estadística de Interior que solo recoge una muerte en 2015 y otra en 2017

Guardiola adelantará las elecciones en Extremadura si no hay acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026

El PP planteará una reforma del Reglamento de la Asamblea para asegurar por ley legislaturas de cuatro años y no tener que repetir los comicios en 2027

Uno de los detenidos por el crimen de la funcionaria en Badajoz pasa su primera noche en prisión

Se trata del vecino de enfrente de la víctima y se acogió a su derecho a no declarar

Kurdo, la voz extremeña embarcada en la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza

La misión humanitaria internacional busca romper el bloqueo israelí y transportar ayuda a la Franja

Francisco Vicente, usuario de Cáritas Diocesana en Cáceres: "He dormido en la calle durante casi cuatro años y es muy duro. No se lo deseo a nadie"

Reside en el Centro Vida de la organización desde hace cinco meses y convive allí con otros acogidos como Juan, que tiene problemas de movilidad

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Extremadura aspira a convertirse en líder internacional de cultivo leñoso
  2. Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
  3. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial
  4. Riesgo de lluvias intensas en Extremadura por los restos del huracán Gabrielle este fin de semana
  5. Sin fecha para la ampliación de las oposiciones de funcionario y laboral de la Junta
  6. Accidente de tráfico en Olivenza: Una joven en estado crítico por un atropello
  7. Arrancan las obras para proteger el yacimiento del Turuñuelo con la cúpula más grande de España
  8. Hasta 10.000 euros de ayudas por comprar un coche en Extremadura: ¿Merece la pena un eléctrico?

Circuito Las Arenas: Todo listo para la espectacular Super Sprint en su 50 aniversario

Circuito Las Arenas: Todo listo para la espectacular Super Sprint en su 50 aniversario

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de septiembre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de septiembre

Kurdo, la voz extremeña embarcada en la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza

Kurdo, la voz extremeña embarcada en la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza

El primer extremeño nacido por fecundación in vitro cumple 25 años

El primer extremeño nacido por fecundación in vitro cumple 25 años

Ondupack Navalmoral, lista para fabricar noventa millones de m² de cartón al año

Ondupack Navalmoral, lista para fabricar noventa millones de m² de cartón al año

Guardiola adelantará las elecciones en Extremadura si no hay acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026

Guardiola adelantará las elecciones en Extremadura si no hay acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026

Cuarenta jóvenes extremeños pueden convertirse en 'radares' de su generación: proceso y plazos

Cuarenta jóvenes extremeños pueden convertirse en 'radares' de su generación: proceso y plazos

La Junta no descarta integrar rutas de autobuses regulares y escolares en el futuro

La Junta no descarta integrar rutas de autobuses regulares y escolares en el futuro
Tracking Pixel Contents