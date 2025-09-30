Actualidad informativa
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de septiembre
Cáceres registra la cifra más alta de muertes violentas de la última década
La ciudad contabiliza en lo que va de año tres casos que se investigan como homicidio, un dato que sobrepasa la estadística de Interior que solo recoge una muerte en 2015 y otra en 2017
Guardiola adelantará las elecciones en Extremadura si no hay acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026
El PP planteará una reforma del Reglamento de la Asamblea para asegurar por ley legislaturas de cuatro años y no tener que repetir los comicios en 2027
Uno de los detenidos por el crimen de la funcionaria en Badajoz pasa su primera noche en prisión
Se trata del vecino de enfrente de la víctima y se acogió a su derecho a no declarar
Kurdo, la voz extremeña embarcada en la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza
La misión humanitaria internacional busca romper el bloqueo israelí y transportar ayuda a la Franja
Francisco Vicente, usuario de Cáritas Diocesana en Cáceres: "He dormido en la calle durante casi cuatro años y es muy duro. No se lo deseo a nadie"
Reside en el Centro Vida de la organización desde hace cinco meses y convive allí con otros acogidos como Juan, que tiene problemas de movilidad
