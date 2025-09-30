Ondupack Navalmoral, lista para fabricar noventa millones de m² de cartón al año

Está considera la factoría más moderna del sur de Europa en su sector y ya proyecta duplicar la capacidad productiva de su nueva planta en Navalmoral de la Mata (Cáceres), cuando apenas ha pasado un año desde su inauguración oficial. Son las previsiones de Ondupack, empresa de fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado de la división Packaging de CL Grupo Industrial, que incorporará una nueva línea de producción con una inversión de 9 millones de euros, lo que además elevará su plantilla hasta los 65 empleados.

Esta nueva inyección permitirá aumentar la capacidad anual de la planta desde los 50 millones de m² a 90 millones de m². Una ampliación que supone la instalación de una nueva troqueladora rotativa, que se suma a las dos ya existentes, y la reconfiguración de almacenes y flujos internos para optimizar la productividad y prepararla para futuras escalas.

En abril de 2026

La puesta en marcha, prevista para abril de 2026, permite un arranque de la planta por encima de lo previsto, y una aceleración del plan estratégico de la compañía, que apuesta por una industria «competitiva y de vanguardia» desarrollada desde Extremadura.

«Esta ampliación productiva de la planta consolida el modelo industrial que queremos para Extremadura y para CL Grupo Industrial: tecnología, sostenibilidad y servicio. Además, nos afianza como referente en soluciones de packaging sostenible para alimentación, bebidas y química, y fortalece nuestra huella en países como Portugal y Marruecos», subraya Víctor Leal, CEO de la División Packaging de CL Grupo Industrial.

Con la ampliación, todas las líneas productivas de la factoría incorporarán sistemas de visión artificial ‘online’ para garantizar «cero defectos» de impresión y troquelado de manera automática, un estándar que ya se puso a prueba desde mediados de junio con las primeras tiradas controladas en la sección de ED Converting.

El crecimiento se traducirá en más plantilla: a los 50 empleos directos y 50 indirectos generados en la puesta en marcha se sumarán 15 nuevos empleos directos asociados a la ampliación de capacidad.

Según Fernando Tolosa, director general de Ondupack, «este paso nos permite atender con holgura el crecimiento de la demanda, manteniendo máximos estándares de productividad, calidad y servicio. Hemos adelantado dos años el hito recogido en el plan estratégico y lo hacemos con tecnología de última generación y un equipo reforzado».

El salto productivo llega tras una inversión inicial de 49 millones de euros que permitió inaugurar la factoría el pasado febrero. La planta ocupa 60.000 m², ampliables a 80.000 m², en el entorno empresarial Expacio Navalmoral, y se suma a las instalaciones que Ondupack ya opera en Almendralejo (Badajoz) desde hace tres décadas, donde atiende a más de 1.500 clientes en distintos países, con una capacidad productiva de 125 millones de m² de cartón ondulado. Ambas plantas (Almendralejo y Navalmoral) alcanzan casi 100.000 m² de superficie conjunta.

La división Packaging, pilar estratégico de CL Grupo Industrial, pretende además invertir en los próximos tres años 70 millones dedicados sobre todo a la innovación, la modernización de las instalaciones y el desarrollo de productos avanzados y más sostenibles.