Unai Sordo sobre el adelanto electoral en Extremadura: "Lo razonable es agotar las legislaturas"

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha hablado este martes sobre la posibilidad de un adelanto electoral en Extremadura si no salen adelante los presupuestos. Sordo ha señalado que "lo democrático y razonable es que las administraciones presenten proyectos de presupuestos" y, si la oposición no los aprueba, "no elimina la capacidad técnica de hacer una política pública".

En su opinión, lo que hay que hacer es "no perdonar impuestos a los que más tienen" y, dado que "la recaudación fiscal va bien en general en España", entre los presupuestos prorrogados y los fondos europeos, las administraciones tienen "la perfecta capacidad de agotar las legislaturas y a mí me parecería lo razonable".

Control de la jornada laboral

Sordo, que ha clausurado en Jarandilla de la Vera la Escuela Sindical de Trabajo de CCOO de Extremadura, se ha referido también al sistema de control horario de la jornada laboral, que quiere aprobar el Gobierno, para defenderlo.

Unai Sordo aboga en Extremadura por agotar las legislaturas. / TONI GUDIEL

El responsable sindical ha subrayado que "es tan importante la reducción de jornada como el control del tiempo de trabajo y la distribución del tiempo de trabajo. Son tres elementos absolutamente importantes". Además, considera que "con los sistemas digitales y con los medios que hay hoy en día, se podría mejorar mucho el control de ese tipo de trabajo y la actuación de la inspección".

No duda de que, "si está recogido en un proyecto de Ley que todo el Gobierno apoyaba, extraerlo y llevarlo a otra fórmula legal no tiene por qué tener ningún problema de fondo".