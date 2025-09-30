Unai Sordo respalda desde Extremadura el control de la jornada laboral

"En España, cada semana, se hacen del orden de 2,6 millones de horas extras que ni se pagan ni se cotizan". Lo ha advertido este martes desde Extremadura, en Jarandilla de la Vera, Unai Sordo, secretario confederal de CCOO.

En su opinión, ese "uso fraudulento" de la jornada laboral "en parte tiene que ver con un insuficiente instrumento para controlar efectivamente el trabajo que se realiza en las empresas", por lo que, en su opinión, es "necesario" que se apruebe el reglamento de refuerzo de control horario que este martes ha pasado por el Consejo de Ministros.

Escuela sindical de trabajo

Sordo, que ha clausurado en La Vera la Escuela Sindical de Trabajo de CCOO de Extremadura, en la residencia Universitaria V Centenario, ha subrayado que este mecanismo de control estaba incluido en el proyecto de Ley de Reducción de la Jornada Laboral, tumbada en el Congreso por Junts, PP y Vox, y lo que ha hecho el Gobierno es "sacarlo de ahí" para llevarlo como un reglamento, una "exigencia de los sindicatos".

Unai Sordo, en Extremadura, donde ha hablado de la jornada laboral. / TONI GUDIEL

En su opinión, "es tan importante la reducción de jornada como el control del tiempo de trabajo y la distribución del tiempo de trabajo. Son tres elementos absolutamente importantes". Además, considera que "con los sistemas digitales y con los medios que hay hoy en día, se podría mejorar mucho el control de ese tipo de trabajo y la actuación de la inspección".

No duda de que, "si está recogido en un proyecto de Ley que todo el Gobierno apoyaba, extraerlo y llevarlo a otra fórmula legal no tiene por qué tener ningún problema de fondo".

Participantes en la escuela sindical de trabajo de CCOO, en Jarandilla de la Vera. / TONI GUDIEL

Crítico con la CEOE

Respecto a la postura de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha sido muy crítico, al señalar que su posición ha sido siempre la de "demorar las negociaciones sobre la jornada laboral y la intención que tenía es que no viera nunca la luz y, si saltaba por el medio la legislatura, no tendría que llegar al Congreso, hacer el papel de lobby y conseguir que partidos como Junts, PP y Vox voten en contra de la mayoría social y de sus propios electores".

En su opinión, la CEOE debería ser una de las principales interesadas en que las empresas "cumplieran estrictamente las jornadas laborales porque el incumplimiento es también un elemento de competencia desleal entre empresas y debería estar tan interesada como los sindicatos en que las empresas cumplieran estrictamente la legalidad, que es lo que persigue el sistema de control horario".