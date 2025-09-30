Más de una veintena de empresas exhiben la calidad de la fruta extremeña en la principal feria nacional del sector

Más de una veintena de empresas han exhibido la calidad de la fruta extremeña, entre la que se incluye la DOP Cereza del Jerte, en la principal feria nacional del sector hortofrutícola, la Fruit Attraction 2025, que se celebra estos días en Ifema, en Madrid.

Al evento ha acudido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, acompañada por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, quienes han recorrido este martes los diferentes stands donde están ubicadas las 26 empresas extremeñas y el espacio de la propia DOP para mostrar el respaldo del Ejecutivo regional a su labor y desearles mucho éxito en estos días de feria.

12% de la superficie total nacional

"Tenemos en nuestra región casi el 12 % de la superficie total nacional cultivada de frutales carnosos, de hueso y de pepita que son algunos de los más representativos", ha destacado la consejera en declaraciones a los medios.

A este respecto, ha apuntado que, en 2024, Extremadura produjo más de 290.000 toneladas de fruta de hueso, cifra que refleja el peso del sector en la Comunidad Autónoma. Además, ha afirmado que Fruit Attraction "es un encuentro fundamental para abrir mercados, afianzar los existentes y establecer relaciones comerciales", ha indicado la Junta en una nota de prensa.

De enero a abril, casi 30.000 toneladas de fruta y hortaliza

Todo ello, ha especificado, por el importante volumen de producción y exportaciones de frutas y hortalizas extremeñas. Como ejemplo, de enero a abril de este año se han exportado más de 19.000 toneladas de hortalizas y casi 10.000 toneladas de fruta.

Asimismo, ha añadido que, según los datos provisionales de 2024, las cifras de las exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres superan los 625 millones de euros.

Por ello, ha remarcado que la Junta de Extremadura acude a Fruit Attraction para "apoyar a las empresas participantes y a todo el sector hortofrutícola" y dejar así constancia de su respaldo "a todo el sector primario y a la agroindustria".