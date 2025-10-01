La Junta defiende sus ayudas por los incendios: "Cualquier cuantía será un cien por cien mayor de la que puso el PSOE"

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha defendido las ayudas de la Junta de Extremadura a los sectores afectados por los incendios, que considera "justas" toda vez que las cuantías se ajustan, y superan en algunos casos, a las fijadas por las aseguradoras. "Nunca antes ha habido ayudas autonómicas por un gran incendio en Extremadura y cualquier (cifra) será un cien por cien mayor de la que puso el PSOE", ha asegurado frente a las críticas de las organizaciones agrarias y las asociaciones del sector turístico.

La Unión Extremadura ha sido la última en mostrar su rechazo al decreto ley de ayudas aprobado por la Junta de Extremadura, pendiente de convalidación en el pleno de la Asamblea. El presidente de La Unión, Luis Cortés, ha pedido a PSOE, Vox y Unidas por Extremadura que voten en contra por sus cantidades "ridículas" (3,5 millones en ayudas directas) y una "deficiente" valoración de daños que excluye por ejemplo a dehesas y alcornoques. "Se han olvidado de los damnificados por los graves incendios de este verano", afirma Cortés tras anteponer las ayudas del propio Ministerio de Agricultura o los planes que han puesto en marcha otras comunidades como Castilla y León.

Ayudas razonables

Bautista ha mostrado la disposición de la Junta a dialogar, pero siempre desde la certeza que el Ejecutivo ha puesto encima de la mesa ayudas "justas y razonables, a la altura de una comunidad autónoma en la que nunca antes había habido ayudas por grandes incendios". Así, Bautista ha recordado que las medidas de la Junta son complementarias a las del Estado y también a las compensaciones de los seguros privados de agricultores y ganaderos.

Tras mostrar su "orgullo" por este decreto ley, el consejero ha rechazado establecer comparativas entre comunidades y ha explicado que la Junta ha tomado como referencia los precios fijados por las aseguradoras por animales perdidos, reparación de vallados, terreno quemado o daños en casas. En el caso de las colmenas, la ayuda (100 euros por unidad dañada) es incluso superior a la compensación de los seguros.

Convalidación en la Asamblea

Ningún grupo de la oposición ha desvelado aún el sentido de su voto, pero lo cierto es que el trámite parlamentario de este decreto tampoco se prevé fácil. PSOE, Vox y Unidas por Extremadura se han quejado una vez más de la falta de negociación previa y tanto el PSOE como Unidas por Extremadura ya han dejado claro que las medidas son «insuficientes y bastante mejorables». El decreto ley cuenta con una dotación de 3,5 millones de euros en ayudas directas (de ellos dos millones para el campo y 300.000 euros para el sector turístico), pero el PP eleva su impacto hasta los 25 millones porque incluye otras medidas como préstamos bonificados, rebajas fiscales o actuaciones de prevención.

Además de La Unión, desde el sector agrario ya han manifestado su rechazo a las medidas UPA-UCE, Apag Extremadura Asaja, Asaja y Ganaderos del Reino. Desde el sector turístico, la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur), que aglutina a nueve colectivos y casi medio millar de empresas, ha pedido una «revisión urgente» de la normativa al considerar que las medidas «ni reflejan la realidad del daño económico ni responden a las necesidades del sector».