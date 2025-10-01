Los ecologistas extremeños alertan del brote de una "economía en torno al fuego"

Extremadura es la comunidad con mayor número de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) afectadas por los incendios, según el análisis nacional sobre Incendios y Biodiversidad presentado este miércoles por SEO/BirdLife en Cáceres. La organización ha advertido además de que le preocupa que las medidas de la Junta generen un "efecto llamada para fuegos intencionados".

El delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet, ha expresado además sus dudas sobre la capacidad de la Administración para acometer todas las actuaciones necesarias. En este sentido, ha insistido en que la máxima prioridad debe ser la protección de los suelos para evitar que la escorrentía de las lluvias arrastre tierra y ceniza a las aguas: "Ahora mismo se está echando paja con helicópteros, pero son miles y miles de hectáreas sobre las que hay que actuar y hacen falta medidas e infraestructuras".

Pueden generar "economía en torno al fuego"

En cuanto al efecto llamada, Cardalliaguet ha solicitado que no se permita el aprovechamiento económico de la madera dentro de los perímetros del incendio, ya que, ha indicado, hay una parte importante del arbolado afectado que no lo está de forma definitiva y es posible que sobreviva. Ha añadido que el aprovechamiento de los recursos debería ser exclusivamente público y destinarse a la restauración forestal.

Ha advertido además sobre la necesidad de extremar la prudencia en la aplicación del proyecto Mosaico tras los incendios. La organización comparte la filosofía de implantar cortafuegos productivos con cultivos leñosos para prevenir incendios, pero insiste en que estas autorizaciones deben hacerse de forma "muy controlada" y nunca en zonas quemadas, alertando del riesgo de generar expectativas que favorezcan una "economía en torno al fuego".

El experto ha subrayado que, junto a las medidas urgentes de defensa de suelos y apoyo a las explotaciones agrarias, es imprescindible una segunda fase con programas de restauración forestal. "Estamos cansados de ver sierras y montes que, después de incendios pasados, han quedado pelados, cubiertos de jaras y abandonados a su suerte. No se recuperan porque nunca se restauran", ha lamentado.

La sierra de San Pedro, uno de los espacios más dañados

En total, 28 lugares clave para la conservación de las mejores poblaciones de aves -catalogados según criterios internacionales- han sufrido daños en la región. De las 44.480 hectáreas quemadas durante la ola de fuegos en la comunidad, 41.516 pertenecen a espacios IBA. Los resultados del estudio señalan que es la segunda más perjudicada con respecto a superficie total arrasada, solo por detrás de Castilla y León (88.880 ha quemadas dentro de IBA).

Rocío Muñoz

Por eso, Cardalliaguet ha señalado durante la presentación el "enorme impacto" de los incendios sobre los espacios naturales y la biodiversidad: "Tenemos la suerte de contar con poblaciones muy significativas de distintas especies, y precisamente por eso el daño es tan grave".

La sierra de San Pedro es una de las zonas protegidas más castigadas e incluida en la Red Natura 2000, donde se han quemado 4.973 hectáreas, lo que supone un 4,32% de sus 115.176 hectáreas. Aunque se trate de una parte pequeña de la sierra, Cardalliaguet ha destacado su enorme valor ecológico, ya que acoge especies protegidas como el buitre negro, la rapaz más grande de Europa.

Afectada una gran cantidad de nidos de buitre negro

El delegado insiste en que aunque parezca una especie abundante en Extremadura, "en realidad no lo es" y, según los cálculos de la organización, el fuego ha podido afectar a entre 45 y 50 de sus nidos, lo que equivale "prácticamente a toda la población de Francia y suponen más que la población total de Portugal o Grecia, esto da una idea de la magnitud del impacto".

Otra de las áreas especialmente afectadas son la sierra de Gredos y el Valle del Jerte, que también pertenecen a la Red Natura 2000 y en las que de las 69.526 hectáreas totales del espacio, se han quemado 14.518, lo que supone un 20,88%.

A nivel nacional

Según el estudio, más de 367.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego entre el 1 de julio y 1 de septiembre a nivel nacional, afectando a 12 comunidades autónomas. El análisis muestra que el 43% de la superficie quemada se encontraba dentro de espacios clave para la biodiversidad. Concretamente se han visto afectadas 84 IBA terrestres, que suman 156.892 hectáreas quemadas.

Mientras que 139 espacios de la Red Natura 2000 han sufrido los incendios, con 156.746 hectáreas quemadas. Casi todas las CCAA se han visto afectadas, pero han sido Castilla y León y Extremadura las dos comunidades donde el fuego ha tenido un impacto muy importante, tanto en superficie como en número de IBA quemadas.

Impacto en las aves

Las diez especies que han sufrido algún tipo de afección en sus zonas de distribución son Urogallo común (población cantábrica), milano real, sisón común, águila imperial ibérica, ganga ortega, buitre negro, ganga ibérica, águila perdicera, cigüeña negra y alimoche común.

Y las especies que han sufrido un impacto mayor en su hábitat son el buitre negro, la población cantábrica de urogallo común, la perdiz pardilla y el ruiseñor pechiazul.