Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Protesta de médicos en Cáceres el pasado 13 de junio, cuando celebraron otra huelga contra el Estatuto Marco.

Protesta de médicos en Cáceres el pasado 13 de junio, cuando celebraron otra huelga contra el Estatuto Marco. / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Octubre caliente en Extremadura con huelga de médicos, docentes y estudiantes: estos son los servicios mínimos fijados

Este jueves están convocados los alumnos extremeños a partir de 2º de ESO por el genocidio en Palestina, el viernes están llamados al paro más de 4.000 sanitarios extremeños contra el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad y el próximo martes, unos 16.000 maestros y profesores de la región para alzar la voz por la homologación salarial en la comunidad

Los próximos miradores panorámicos de Cáceres

La torre medieval del Parador abrirá a las visitas en 2026, pendiente de una obra (con financiación europea) para construir un acceso único, ya que ahora solo puede realizarse a través de una de las habitaciones

Solucionado en menos de un mes el recurso para ampliar Capellanías en Cáceres

La Comisión Jurídica de Extremadura da la razón a la UTE ETM-Trivium, la mejor posicionada

Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos

Cada galardón está dotado con 600 euros y reconoce a los estudiantes con resultados académicos óptimos

Antonio Hurtado, en Cáceres, tras conocer que tendrá 32 nuevos árboles para mitigar las altas temperaturas: "Esto parecía un horno"

Los alcorques se construirán durante las próximas dos semanas y, después, arrancará la plantación

  1. Extremadura aspira a convertirse en líder internacional de cultivo leñoso
  2. Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
  3. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial
  4. Sin fecha para la ampliación de las oposiciones de funcionario y laboral de la Junta
  5. Accidente de tráfico en Olivenza: Una joven en estado crítico por un atropello
  6. Arrancan las obras para proteger el yacimiento del Turuñuelo con la cúpula más grande de España
  7. La 'traición de los felipistas', según Ibarra: El furioso ataque a la izquierda actual que reniega del legado de Felipe González
  8. Los extremeños que se marchan a trabajar fuera descienden en más de 10.000 en solo dos años

