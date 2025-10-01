Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Este jueves están convocados los alumnos extremeños a partir de 2º de ESO por el genocidio en Palestina, el viernes están llamados al paro más de 4.000 sanitarios extremeños contra el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad y el próximo martes, unos 16.000 maestros y profesores de la región para alzar la voz por la homologación salarial en la comunidad

La torre medieval del Parador abrirá a las visitas en 2026, pendiente de una obra (con financiación europea) para construir un acceso único, ya que ahora solo puede realizarse a través de una de las habitaciones

La Comisión Jurídica de Extremadura da la razón a la UTE ETM-Trivium, la mejor posicionada

Cada galardón está dotado con 600 euros y reconoce a los estudiantes con resultados académicos óptimos

Los alcorques se construirán durante las próximas dos semanas y, después, arrancará la plantación