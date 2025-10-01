Octubre caliente en Extremadura con huelga de médicos, docentes y estudiantes: estos son los servicios mínimos fijados

Este miércoles comienza un nuevo mes que se presenta caliente y conflictivo. Existe un malestar social en distintos colectivos profesionales, y por diferentes razones, que va a paralizar la actividad de centros educativos y sanitarios durante una jornada completa de huelga.

Las protestas arrancan este jueves, 2 de octubre, cuando está convocada por el Sindicato de Estudiantes una huelga estudiantil en la ESO (a partir del tercer curso), Bachillerato, Formación Profesional y Universidad en todo el país para “denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y exigir la ruptura total y efectiva de relaciones con el estado sionista de Israel ya”.

Esta huelga, no obstante, no está contemplada por la Consejería de Educación ya que no obedece a razones de índole educativa: “no se ajusta a lo establecido en el decreto 50/2007, de 20 de marzo, de la Consejería de Educación, porque no está vinculada a decisiones de carácter educativo”, explican desde la Administración regional a este diario.

El Sindicato de Estudiantes, por su parte, denuncia que se están poniendo “todo tipo de obstáculos para que no ejerzamos nuestros derechos” y defiende la movilización, para la que los centros educativos extremeños han empezado a organizarse. En muchos de ellos los equipos directivos están pasando un papel para recoger las firmas de los alumnos que se vayan a sumar a la jornada de paro y conocer el seguimiento de la huelga.

Protesta en Sanidad: el viernes solo se harán operaciones urgentes

Un día más tarde, este próximo viernes 3 de octubre, es el turno de una nueva huelga de médicos (la última fue el pasado 13 de junio), convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que apoya también el Sindicato Médico de Extremadura (Simex), en contra del Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad. En este caso, el paro también es de carácter general y ámbito nacional y está llamado todo el personal sanitario del grupo A1, incluidos los residentes. Y para calentar motores este miércoles, 1 de octubre, se ha organizado una concentración frente al ministerio.

Esto supone que en Extremadura se podrían movilizar más de 4.000 sanitarios y, por ello, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha establecido mediante una orden con la que se fija los servicios mínimos para este día para garantizar la asistencia básica para evitar riesgos para la población. Así, en Atención Primaria, los centros de salud con Punto de Atención Continuada (PAC) funcionarán como en días festivos y los que no dispongan de PAC contarán con un médico exclusivamente para urgencias. También se designará un veterinario en cada matadero, y los servicios de urgencias y emergencias se considerarán en su totalidad como servicios mínimos.

En el ámbito hospitalario, se mantendrá el personal médico de guardia habitual de fines de semana y festivos, así como la atención a pacientes con necesidades inaplazables. Y se garantizará el funcionamiento de servicios clave como urgencias hospitalarias, diálisis, cuidados críticos, oncología, radioterapia, laboratorio, farmacia hospitalaria y consultas externas para pacientes oncológicos y obstétricos de alto riesgo. Las cirugías solo se realizarán aquellas que sean urgentes. La orden también contempla la continuidad de actividades específicas como exploraciones diagnósticas urgentes, tratamientos de hemodinámica y atención en admisión hospitalaria para situaciones de urgencia.

Protesta de los docentes, el pasado 4 de junio en Badajoz. / SANTI GARCÍA

Educación: todos los centros deberán permanecer abiertos

La próxima semana serán los docentes los que se movilicen. Los cinco sindicatos (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT) con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública (órgano de diálogo con la Junta) han convocado una huelga para el próximo martes 7 de octubre para exigir la homologación salarial de los maestros y profesores extremeños con la media estatal. Con este fin se han llevado a cabo varias reuniones desde el pasado enero con la administración educativa, pero las cantidades ofrecidas por la consejería no convencen a los sindicatos porque consideran que la subida propuesta no es suficiente para alcanzar una equiparación de sus salarios a la del resto de los docentes del país: "los maestros y profesores extremeños somos los peor pagados del Estado", denuncian los cinco sindicatos.

Por ello, el próximo martes están llamados unos 16.000 docentes extremeños tanto a secundar el paro durante toda la jornada como a concentrarse en Mérida (a las 11.00 horas), para lo que el sindicato PIDE ofrece autobuses gratuitos con salidas desde Badajoz, Cáceres, Zafra, Don Benito, Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata. Y para garantizar el buen desarrollo de los centros, la consejería y el comité de huelga han fijado este martes unos servicios mínimos para ese día.

De esta forma, se ha establecido que deberán permanecer en los centros los directores de los mismos y en aquellos que haya más de un jefe de estudio, deberá trabajar también uno de ellos. Estarán en servicios mínimos también los profesores destinados en escuelas unitarias (tanto si desempeñan puestos de vacante de plantilla como sustituciones) y en los centros rurales agrupados (CRA) el director deberá permanecer en la localidad de cabecera y en el resto de localidades un maestro, el que decida la dirección del CRA. Por su parte, en los centros de Educación Especial, los internados, en las residencias y en la escuelas-hogar, deben acudir a trabajar los directores que, en todo caso, serán los encargados de garantizar la atención y permanencia de los alumnos en las debidas condiciones.