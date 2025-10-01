El PP y Vox ultiman con reproches el pacto para aprobar la ley de concordia en Extremadura

La ley de concordia del PP y Vox ya está lista para su aprobación definitiva. Tras varios meses de trabajo, la Comisión de Cultura ha finalizado este miércoles el trámite de enmiendas parciales, que acaba con nuevos reproches de la formación de Santiago Abascal a los populares por haber tratado de introducir aportaciones «unilaterales» al texto consensuado. Finalmente, de las 117 enmiendas presentadas se han aprobado dos del PP y el resto se han reservado ‘vivas’ para su debate en el pleno, todas las del PSOE (61) y Unidas por Extremadura (48) y las seis de los populares que Vox ha rechazado «más que por el contenido, por las formas».

El diputado del PP Laureano León defendió los «esfuerzos infinitos» de diálogo con Vox y mostró su sorpresa por la postura de la formación. Explicó que sus ocho enmiendas parciales han tenido en cuenta el informe de impacto de género elaborado por la Junta de Extremadura y la «escucha» a los diferentes expertos que han pasado por la comisión, para incorporar aquellas cosas que mejoraban el texto sin «desvirtuar la filosofía» de la propuesta.

Impacto de género

Así, entre otros aspectos, se pretendía incorporar la orientación sexual como causa de violencia a las víctimas, facilitar los trámites procesales a través de la Abogacía General de la Junta, mejorar la Comisión Técnica en pro de la dignidad de las víctimas y promover la investigación para visibilizar el papel de las mujeres en este periodo. El diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña ha criticado que el PP haya presentado estas enmiendas de forma «unilateral» y finalmente, solo han aceptado dos relativas a una corrección del texto en su exposición de motivos y a los derechos de las víctimas y sus familiares para agilizar expedientes de exhumación.

El diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña / ASAMBLEAEX.ES

Las seis restantes han sido rechazadas en la comisión y se volverán a votar en el pleno. Sánchez Ocaña no ha querido desvelar el sentido de su voto, pero sí reconoció que aunque finalmente se incorporaran todas, el texto resultante «va a seguir siendo suficientemente válido para derogar la ley sectaria actual».

Rechazo del PSOE y Unidas

Por su parte, el PSOE y Unidas por Extremadura han vuelto a mostrar su rechazo a una norma «revanchista e inconstitucional» que Vox ha «impuesto» al PP. «Se busca mirar al futuro, pero echando tierra al pasado», lamentó el diputado socialista José Ramón Bello, que criticó que al incluir a todos los colectivos, con esta ley se pueda incluso «homenajear a los terroristas de ETA amnistiados». Para la diputada de Unidas Carmen Ibáñez la ley del PP y Vox «diluye» el pasado y evita nombrar el franquismo «como lo que fue, una dictadura represora».

El texto vendrá a derogar la ley de memoria histórica aprobada por el PSOE en 2019. Supone la culminación del pacto que ha permitido aplicar la tercera rebaja de impuestos en Extremadura y 'salvar' a María Guardiola tras la crisis que supuso para su gobierno en minoría la prórroga de los presupuestos autonómicos de 2025. Al respecto, el diputado Laureano León ha defendido que el PP siempre estuvo en contra del texto socialista, que considera partidista, y ha invocado al espíritu de la Transición para aprobar su ley de concordia.