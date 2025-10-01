Excelencia académica
Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
Cada galardón está dotado con 600 euros y reconoce a los estudiantes con resultados académicos óptimos
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) correspondientes al curso académico 2024/2025 a seis alumnos extremeños, según la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
Cada galardón está dotado con 600 euros, sumando un total de 3.600 euros, y reconoce a los estudiantes que han finalizado la ESO con resultados académicos excelentes. El objetivo de estos premios es reconocer públicamente su desempeño, fomentar su desarrollo personal, académico, social, intelectual y emocional, y servir de incentivo para continuar satisfactoriamente sus estudios.
Los seis galardonados son:
- Fernando Agustín Márquez Rangel, del IES Virgen de Gracia, Oliva de la Frontera.
- Irene del Moral Collado, del colegio Sopeña, Badajoz.
- Francisco Pozo Huerta, del IES Lacimurga Constantia Iulia, Navalvillar de Pela.
- Jacobo Gonzalo Parejo, del colegio Salesiano María Auxiliadora, Mérida.
- Marta Parra Segovia, del IES San Fernando, Badajoz.
- Claudia Valle Arias, del IES de Llerena.
Estos premios se conceden a alumnado que haya completado la Educación Secundaria Obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria.
