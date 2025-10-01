Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos

Cada galardón está dotado con 600 euros y reconoce a los estudiantes con resultados académicos óptimos

Los alumnos a las puertas del instituto de Brozas.

Los alumnos a las puertas del instituto de Brozas. / Carlos Gil

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) correspondientes al curso académico 2024/2025 a seis alumnos extremeños, según la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Cada galardón está dotado con 600 euros, sumando un total de 3.600 euros, y reconoce a los estudiantes que han finalizado la ESO con resultados académicos excelentes. El objetivo de estos premios es reconocer públicamente su desempeño, fomentar su desarrollo personal, académico, social, intelectual y emocional, y servir de incentivo para continuar satisfactoriamente sus estudios.

Los seis galardonados son:

  • Fernando Agustín Márquez Rangel, del IES Virgen de Gracia, Oliva de la Frontera.
  • Irene del Moral Collado, del colegio Sopeña, Badajoz.
  • Francisco Pozo Huerta, del IES Lacimurga Constantia Iulia, Navalvillar de Pela.
  • Jacobo Gonzalo Parejo, del colegio Salesiano María Auxiliadora, Mérida.
  • Marta Parra Segovia, del IES San Fernando, Badajoz.
  • Claudia Valle Arias, del IES de Llerena.

Estos premios se conceden a alumnado que haya completado la Educación Secundaria Obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria.

