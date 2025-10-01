Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: "Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto"

"Tú, mirad que cosa más curiosa. Hemos venido a un hotel, aquí en mitad de Marruecos, que tiene estas toallas", arranca el vídeo que ha difundido en redes sociales el creador de contenido Jorge Amor, que atesora 751.753 seguidores en Instagram. "Mirad de dónde son las toallas. Aquí estoy con Jesús -su acompañante-, que Jesús es extremeño", continúa Jorge mientras ambos abren las toallas. "Esta es de la Junta de Andalucía", dice Jesús. "Pero que tenemos también la de Navalmoral", asegura. "Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata. O sea yo me quedo muerto", responde Jorge.

No obstante, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha aclarado que "no consta pérdida ni cesión autorizada de la toalla con logotipo del Área de Salud de Navalmoral vista en un hotel de Marruecos", a este periódico y ha añadido que la Gerencia ha iniciado "una revisión interna para verificar el inventario y posibles irregularidades, y adoptará medidas para esclarecer cómo salió del circuito sanitario". Además, han recordado que "todo el material con el logotipo del SES es de uso exclusivo sanitario y no puede comercializarse, donarse ni reutilizarse fuera del ámbito autorizado."

Oleada de reacciones

El vídeo, del que se desconoce la fecha de origen en la que lo publicó el influencer ya que lo subió a historias en su perfil de Instagram, también ha escrito un mensaje: "Si habéis notado últimamente que os faltan toallas, ya sabéis donde están" y menciona tanto a la Junta de Andalucía como a la Junta de Extremadura. El contenido no ha tardado en dar que hablar y otros perfiles lo han compartido. Un ejemplo es el post de Alfredo Perdiguero en 'X', que cuenta con más de 300 respuestas, una de ellas de la asociación Acción Humanitatis de apoyo e integración a personas sin hogar: "A nosotros nos han donado varias veces ropa de cama de hoteles de Madrid. Si veis personas sin hogar con ellas...SPOILER: no las han robado. Son donaciones".