Extremadura se desmarca del "superdomingo electoral" del PP: "La presidenta Guardiola tiene plena libertad", afirma Bautista

Extremadura no es la única: varios gobiernos autonómicos del PP trabajan con la posibilidad de celebrar elecciones autonómicas en la primavera de 2026, cuando ya están previstas las convocatorias por el calendario ordinario de Andalucía y Castilla y León. Aunque oficialmente todos insisten en su voluntad de agotar la legislatura, la falta de presupuestos en algunos casos, como en la región, y la oportunidad de reforzar las mayorías ha reabierto el debate, agitado por el cónclave que este pasado fin de semana reunió a los barones de Alberto Núñez Feijóo en Murcia.

"No tengo conocimiento de esa cuestión", ha afirmado este jueves Abel Bautista, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura y número dos de María Guardiola en el PP regional. "Los superdomingos que a mí me gustan, sinceramente lo digo, son los que hay eventos deportivos internacionales en Extremadura que se retransmiten en 200 países", ha dicho tras finalizar la primera ronda de reuniones con los grupos de la oposición para negociar las cuentas autonómicas de 2026.

Javier Cintas

Presupuestos o elecciones

Guardiola ya anunció el lunes que si tampoco este año hay acuerdo de presupuestos adelantará las elecciones, pero Bautista ha negado que esta decisión se enmarque en esa supuesta estrategia del PP reafirmando la "libertad" de la presidenta para decidir sobre la disolución anticipada de la Asamblea de Extremadura. "Plena libertad, así nos lo marcan desde Madrid. La presidenta actúa con plena libertad, con plena autonomía", ha dicho de ese supuesto adelanto electoral en la región que el PSOE y Unidas por Extremadura han considerado ya un "chantaje" para condicionar la negociación de los presupuestos autonómicos.

Además de Extremadura, también Andalucía, aplicando un adelanto técnico del calendario previsto (mayo-junio de 2026); Aragón, bloqueado por la falta de presupuestos, y Castilla y León, siguiendo su calendario ordinario, podrían ser las protagonistas de ese "superdomingo electoral". Las quinielas apuntan al 15 de marzo, fecha inamovible prevista para las elecciones a las Cortes castellanoleonesas. Otros territorios del PP, como Murcia, Madrid o la Comunidad Valenciana, mantienen la legislatura asegurada.

"No quita que se pueda hablar o dialogar las cosas, pero es que en este caso no es verdad", ha reiterado Bautista sobre una supuesta estrategia centrada en hacer coincidir las diferentes convocatorias autonómicas a la vista para presionar al gobierno de Pedro Sánchez. Otros varones, como el presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha expresado en la misma línea. "No sé qué harán otros, pero yo intentaré aguantar hasta el final de la legislatura", ha asegurado.

Los presupuestos, la prioridad

Miguel Tellado, número dos de Feijóo, también ha negado este jueves que exista una "organización conjunta y orquestada" de adelantos electorales en varias de las comunidades en las que gobierna porque "son competencias exclusivísimas" de sus presidentes autonómicos, que considera que harán lo mejor para sus territorios. Y en esa línea, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha insistido en que la prioridad ahora para el Ejecutivo de María Guardiola es aprobar nuevos presupuestos. "Esa es la única certeza, todo lo demás son especulaciones", ha señalado.

Sánchez Juliá considera además que la presidenta ha sido "transparente" al advertir que convocará elecciones si no hay acuerdo presupuestario, y confía en que el "espíritu constructivo" con el que la oposición ha acudido a la primera reunión para negociar las cuentas sea real. Sobre si un adelanto electoral perjudicaría o beneficiaría al PP en Extremadura, Sánchez Juliá ha asegurado que su partido no tiene "ningún miedo". "Creo que la presidenta María Guardiola tiene una grandísima valoración de los extremeños, que la presidenta María Guardiola está realizando una política que está beneficiando a todos los extremeños, pero es que nosotros no estamos en estas cuentas. Las cuentas en las que estamos son las de los presupuestos del año 2026, que es lo que queremos que salga hacia adelante", ha reiterado.

La oposición está "preparada"

Todos los grupos de la oposición en Extremadura aseguran estar preparados para ese hipotético adelanto electoral, que efectivamente atribuyen a la estrategia del PP nacional. La portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha cifrado en tres millones de euros el coste de esos comicios que a su juicio, solo perjudican a Extremadura porque todo proceso electoral se traduce en tener un gobierno "interino" que impide adoptar decisiones y acuerdos "de calado". En cualquier caso, su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, y el PSOE están "preparados, como siempre, para lo que haga falta". "Temor, ninguno. Necesidad, pensamos que ninguna", ha remarcado.

El líder de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, tampoco cree que la convocatoria anticipada de elecciones beneficie a Extremadura. "La señora Guardiola debería ser prudente, tiene un cierto nerviosismo que no es muy bueno. No saben por dónde salir", asegura tras recordar que la tendencia de todas las encuestas da a su partido un "crecimiento inequívoco".

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, coincide con el PSOE en que ese adelanto electoral "es una idea que ha traído la señora Guardiola de Murcia". "Y no estamos para experimentos con coca-cola del señor Feijóo", ha afirmado tras asegurar que la formación está "abierta y sin ningún miedo" a las urnas. "Extremadura necesita un cambio. Cuanto antes, mejor", ha zanjado.