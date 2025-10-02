Extremadura mejora la cobertura MIR pero sigue con vacantes: 22 plazas vacías

El Servicio Extremeño de Salud (SES) sigue teniendo plazas de Médico Interno Residente (MIR) vacantes. Aunque el pasado mes de mayo, se cubrieron todos los puestos ofertados durante el proceso de adjudicación celebrado en el Ministerio de Sanidad, algo que no ha sucedido en los tres últimos años en la comunidad, el problema de la falta de especialistas en formación se mantiene en Extremadura. A cierre del mes de septiembre, hay 22 vacantes del total de las 312 plazas de Formación Sanitaria Especializada ofertadas para este año 2025.

Aunque inicialmente se completó toda la oferta del SES durante la adjudicación, cuando llegó la hora de tomar posesión de las plazas y ocuparlas, no todos los residentes lo hicieron. Así, según explican desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales a este diario, cuatro personas que eligieron sus plazas en el sistema sanitario regional han renunciado a las mismas y otras 18 personas no se han llegado a incorporar a los puestos elegidos por ellas mismas durante el procedimiento de selección presencial que se celebró en Madrid.

Estas 22 plazas de formación de especialistas sanitarios vacías actualmente suponen un incremento en términos absolutos respecto al año anterior, cuando se quedaron vacantes 19 puestos de un total de 307 plazas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que para este año la oferta era mayor (de 312 plazas, cinco más que el ejercicio anterior).

Por eso, a pesar de este incremento, desde la consejería señalan que este 2025 «la tasa de cobertura ha mejorado notablemente», ya que se han cubierto un total de 290 plazas, dos más que el año anterior cuando solo se cubrieron 288. «Este incremento refleja una mayor eficiencia en el proceso de incorporación y una mejor respuesta por parte de los profesionales», destacan desde la administración sanitaria.

No obstante, a pesar de esa mejora en la cobertura, la realidad es que siguen sin cubrirse la totalidad de las plazas de formación sanitaria desde hace ya al menos cuatro años, lo que podría generar problemas en el relevo de los profesionales sanitarios en el futuro en un contexto, además, de falta de médicos generalizada en España.

El próximo examen: 24 de enero de 2026

La próxima convocatoria de Formación Sanitaria Especialidad, cuyos exámenes se celebrarán el 24 de enero de 2026, incluye un aumento de plazas en Extremadura: serán 320 plazas en total, para todas las especialidades sanitarias, ocho más que este año.

Entre las novedades de este año, destaca que por primera vez se contemplan plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias en todo el país: dos en el SES.