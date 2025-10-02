II Congreso Extremeño de Transformación Digital
Guardiola sitúa a Extremadura en la punta de lanza de la "cuarta revolución industrial" tras dos años de mandato
Alega que Extremadura supera ya las 700.000 gestiones electrónicas anuales y hay 2.000 extremeños especializados en inteligencia artificial
En los "puestos de cabeza" de la cuarta revolución industrial. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha situado a la región a la vanguardia de la evolución tecnológica. Así lo ha afirmado durante la inauguración del II Congreso Extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica, en Ifeba, donde ha apuntado que la región avanza en el "ambicioso" reto marcado al inicio de la legislatura de acelerar la transformación de la comunidad,apoyada en la digitalización.
Guardiola se ha apoyado en algunos datos para justificar sus argumentos: en Extremadura se superan ya las 700.000 gestiones electrónicas anuales, más de 40.000 ciudadanos se han formado en competencias digitales "y hay 2.000 extremeños especializados en inteligencia artificial, cloud o ciberseguridad".
"Hoy puedo deciros con orgullo que lo estamos consiguiendo, que hemos pasado de los compromisos a los hechos, que hemos multiplicado por cuatro los trámites digitalizados en la Administración regional", ha remarcado en su intervención.
Salarios un 40% superiores
Además, ha puesto el acento en que los salarios de este sector son un 40% superiores a la media y que eso también refleja la capacidad que tiene la tecnología para cambiar vidas, pueblos y ciudades, "puesto que detrás de cada número, hay personas e historias como, por ejemplo, Chema, que pudo volver a su casa y trabajar desde aquí gracias al programa de Nómadas Digitales, o Soraya que, desde Torrecillas de la Tiesa, se conecta cada día con laboratorios internacionales", ha subrayado Guardiola.
También ha citado a "muchísimos" mayores en los pueblos que decidieron quedarse a vivir en su tierra, y, gracias a la digitalización, "no tienen que realizar kilómetros para hacer papeleos con la Junta de Extremadura".
La presidenta ha resaltado que, además de contar con una administración "más ágil", también es "más segura" y que gracias al Centro Regional de Operaciones, al programa Ciberext, y a la colaboración con Google en ciberseguridad educativa, han construido un ecosistema "de confianza" para los usuarios extremeños y que los "protege".
Más de 7.000 inscritos
Autoridades como el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, o el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro M. Fernández, se han dado cita en la inauguración de este congreso, que cuenta con más de 7.000 inscritos y en el que también ha tomado la palabra el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha mostrado la satisfacción de la ciudad de acoger esta segunda edición de esta cita, "llena de ilusión" y de ganas de aprender y de compartir experiencias.
- Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
- Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
- Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero
- Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: 'Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto
- Octubre caliente en Extremadura con huelga de médicos, docentes y estudiantes: estos son los servicios mínimos fijados
- Los extremeños que se marchan a trabajar fuera descienden en más de 10.000 en solo dos años
- De Nueva York a Dubai: el extremeño que conquista las galerías internacionales de arte
- Almaraz inicia este octubre los trámites de su apagón: prepara ya el desmantelamiento 'con los expertos internacionales más cualificados