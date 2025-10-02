Un programa educativo innovador
La Junta y Víctimas del Terrorismo se unen para prevenir la radicalización en las aulas extremeñas
Un proyecto de concienciación social que se implantará en 2025
La Junta de Extremadura ha firmado un convenio con la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) para impulsar hasta fin de año un proyecto de concienciación social y prevención de la radicalización violenta en la región, que contará con una subvención directa de 40.000 euros.
Un acuerdo suscrito el 29 de julio por el secretario general de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, David González Gil, y la directora gerente de la FVT, Isabel Moya Pérez.
Su finalidad es fomentar la cultura de la paz, un entorno más tolerante y el respeto en las aulas, así como mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo, según la resolución que ha publicado este jueves el Diario Oficial de Extremadura. Un programa que actuará en todos los niveles educativos.
En Secundaria y Bachillerato se impartirá un curso de formación para docentes y un plan pionero de detección temprana de actitudes violentas en adolescentes.
En Primaria contarán con materiales didácticos más integradores, como un juego de cartas sobre valores democráticos, mientras que en infantil se distribuirá un libro ilustrado con actividades.
Finalmente, la universidad extremeña también contará con cursos educativos para aquellos que se preparan como futuros docentes y orientadores.
El convenio permanecerá vigente hasta marzo de 2026, y contempla la colaboración de expertos catedráticos procedentes de la Universidad Carlos III y del Centro de Psicología Bertrand Russell. Un plan que incluye acciones formativas para profesores, familias y alumnos en centros seleccionados de la región con mayor riesgo de radicalización.
- Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
- Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
- Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero
- Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: 'Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto
- Octubre caliente en Extremadura con huelga de médicos, docentes y estudiantes: estos son los servicios mínimos fijados
- Los extremeños que se marchan a trabajar fuera descienden en más de 10.000 en solo dos años
- De Nueva York a Dubai: el extremeño que conquista las galerías internacionales de arte
- Almaraz inicia este octubre los trámites de su apagón: prepara ya el desmantelamiento 'con los expertos internacionales más cualificados