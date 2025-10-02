La Junta y Víctimas del Terrorismo se unen para prevenir la radicalización en las aulas extremeñas

La Junta de Extremadura ha firmado un convenio con la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) para impulsar hasta fin de año un proyecto de concienciación social y prevención de la radicalización violenta en la región, que contará con una subvención directa de 40.000 euros.

Un acuerdo suscrito el 29 de julio por el secretario general de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, David González Gil, y la directora gerente de la FVT, Isabel Moya Pérez.

Su finalidad es fomentar la cultura de la paz, un entorno más tolerante y el respeto en las aulas, así como mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo, según la resolución que ha publicado este jueves el Diario Oficial de Extremadura. Un programa que actuará en todos los niveles educativos.

En Secundaria y Bachillerato se impartirá un curso de formación para docentes y un plan pionero de detección temprana de actitudes violentas en adolescentes.

En Primaria contarán con materiales didácticos más integradores, como un juego de cartas sobre valores democráticos, mientras que en infantil se distribuirá un libro ilustrado con actividades.

Finalmente, la universidad extremeña también contará con cursos educativos para aquellos que se preparan como futuros docentes y orientadores.

El convenio permanecerá vigente hasta marzo de 2026, y contempla la colaboración de expertos catedráticos procedentes de la Universidad Carlos III y del Centro de Psicología Bertrand Russell. Un plan que incluye acciones formativas para profesores, familias y alumnos en centros seleccionados de la región con mayor riesgo de radicalización.