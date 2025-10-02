Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de octubre
Israel intercepta a 13 de los 42 barcos de la flotilla de Gaza y detiene a unos 200 activistas
Al menos trece de sus embarcaciones han sido interceptadas por Israel todavía en aguas internacionales, provocando protestas masivas en las principales ciudades del mundo
La exhumación de la mina La Paloma desata un cruce de duras acusaciones en Zarza la Mayor
La Diputación de Cáceres y el ayuntamiento se reprochan la detención de las actuaciones en la fosa al faltar la autorización ambiental
El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
El dictamen que el Consejo Consultivo elaboró para la reforma del año 2011 dio cuenta del «acertado» cambio, ya que la limitación anterior solo tenía el objetivo de garantizar comicios simultáneos en España
Hermanos del ciclista atropellado en la carretera del Casar de Cáceres se personan como acusación particular
Solicitan sumarse a la causa como «perjudicados» por la muerte de su familiar tras ser arrollado por un coche en la carretera del Casar de Cáceres
Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
Muestran su "profunda decepción" porque se están ofertando las vacantes a personas que han logrado plaza antes de junio en el mismo proceso selectivo: "esto además no permitirá reducir la temporalidad"
