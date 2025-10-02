Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Fotografía de archivo del 27 de septiembre en la que se ven barcos de la Global Sumud Flotilla.

Fotografía de archivo del 27 de septiembre en la que se ven barcos de la Global Sumud Flotilla. / Efe

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Israel intercepta a 13 de los 42 barcos de la flotilla de Gaza y detiene a unos 200 activistas

Al menos trece de sus embarcaciones han sido interceptadas por Israel todavía en aguas internacionales, provocando protestas masivas en las principales ciudades del mundo

La exhumación de la mina La Paloma desata un cruce de duras acusaciones en Zarza la Mayor

La Diputación de Cáceres y el ayuntamiento se reprochan la detención de las actuaciones en la fosa al faltar la autorización ambiental

El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones

El dictamen que el Consejo Consultivo elaboró para la reforma del año 2011 dio cuenta del «acertado» cambio, ya que la limitación anterior solo tenía el objetivo de garantizar comicios simultáneos en España

Hermanos del ciclista atropellado en la carretera del Casar de Cáceres se personan como acusación particular

Solicitan sumarse a la causa como «perjudicados» por la muerte de su familiar tras ser arrollado por un coche en la carretera del Casar de Cáceres

Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija

Muestran su "profunda decepción" porque se están ofertando las vacantes a personas que han logrado plaza antes de junio en el mismo proceso selectivo: "esto además no permitirá reducir la temporalidad"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
  2. La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial
  3. Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero
  4. Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
  5. Octubre caliente en Extremadura con huelga de médicos, docentes y estudiantes: estos son los servicios mínimos fijados
  6. Los extremeños que se marchan a trabajar fuera descienden en más de 10.000 en solo dos años
  7. De Nueva York a Dubai: el extremeño que conquista las galerías internacionales de arte
  8. Almaraz inicia este octubre los trámites de su apagón: prepara ya el desmantelamiento 'con los expertos internacionales más cualificados

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de octubre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de octubre

Extremadura mejora la cobertura MIR pero sigue con vacantes: 22 plazas vacías

Extremadura mejora la cobertura MIR pero sigue con vacantes: 22 plazas vacías

El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones

El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones

Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija

Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 2 de octubre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 2 de octubre de 2025

Un extremeño en la flotilla humanitaria: "Sabemos que irán interceptando a todos los barcos, uno a uno, y que habrá detenciones que son ilegales"

Un extremeño en la flotilla humanitaria: "Sabemos que irán interceptando a todos los barcos, uno a uno, y que habrá detenciones que son ilegales"

El PP y Vox ultiman el pacto para aprobar la ley de concordia en Extremadura

El PP y Vox ultiman el pacto para aprobar la ley de concordia en Extremadura

Los ecologistas extremeños alertan del brote de una "economía en torno al fuego"

Los ecologistas extremeños alertan del brote de una "economía en torno al fuego"
Tracking Pixel Contents