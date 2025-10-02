Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Al menos trece de sus embarcaciones han sido interceptadas por Israel todavía en aguas internacionales, provocando protestas masivas en las principales ciudades del mundo

La Diputación de Cáceres y el ayuntamiento se reprochan la detención de las actuaciones en la fosa al faltar la autorización ambiental

El dictamen que el Consejo Consultivo elaboró para la reforma del año 2011 dio cuenta del «acertado» cambio, ya que la limitación anterior solo tenía el objetivo de garantizar comicios simultáneos en España

Solicitan sumarse a la causa como «perjudicados» por la muerte de su familiar tras ser arrollado por un coche en la carretera del Casar de Cáceres

Muestran su "profunda decepción" porque se están ofertando las vacantes a personas que han logrado plaza antes de junio en el mismo proceso selectivo: "esto además no permitirá reducir la temporalidad"